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Erdoğan, Macaristan'a gidiyor

Erdoğan ayrıca Türkiye-Macaristan İş Forumu'na da katılacak

08 Ekim 2018 10:20

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki günlük ziyaret için bugün (8 Ekim 2018) Macaristan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 gün sürecek ziyaretinde, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in yanı sıra Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Başbakan Viktor Orban ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar ele alınacak. Ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri, düzensiz göç ve terörizmle mücadele de masadaki diğer başlıklar olacak.

Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın, Başbakan Orban ile birlikte Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nin resmi açılışını gerçekleştireceği belirtildi. Erdoğan ayrıca Türkiye-Macaristan İş Forumu'na da katılacak.

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