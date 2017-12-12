Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde her yıl düzenlenen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Ödülleri töreninde konuştu. Erdoğan, "Maalesef bilim de belirli ülkelerin tasallutu altındadır" diyerek, "Hiç şüphesiz bizim de eksikliklerimiz var" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bilim hiç bitmeyecek olan bir arayışın adıdır. Atomu parçaladıktan sonra bomba da yapabilirsiniz, herkese yetecek elektrik enerjisi de üretebilirsiniz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin her köşesindeki bilim insanlarımızı bu listede görmekten memnuniyet duyuyorum.

Akademimizin tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Bilim hiç bitmeyecek olan bir arayışın adıdır. Atomu parçaladıktan sonra bomba da yapabilirsiniz, herkese yetecek elektrik enerjisi de üretebilirsiniz.

Elon Musk ziyarette bulundu. Kendisinin heyecanı, gayreti takdire şayan. Elektrikli araçların, petrol odaklı çatışmaların dinmesi anlamına geleceğine inanıyorum.

Maalesef bilim de belirli ülkelerin tasallutu altındadır. Hiç şüphesiz bizim de eksikliklerimiz var. Stratejimizi isabetli bir şekilde belirledikten sonra işimiz daha kolaydır. Aksi takdirde taklitçilikten öteye geçemeyiz.

Kuru sözle, sadece eleştirmekle bir yere varılmıyor. Ülkeye hizmet etmeke için, insanlığa hizmet etmek için çalışmak lazım, kararlılık lazım, aşk lazım. Biz de bu anlayış ile geçtiğimiz 15 yılda ülkemizi bilimin her alanında ileriye taşıyacak, bu çalışmalarla birlikte eserleri ortaya koyacak eserleri verdik. Her alanda devrim niteliğinde reformlar gerçekleştirdik.