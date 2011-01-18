Erdoğan Lübnan'daki kriz için devrede

T24

Sarkozy'in daveti



Alman "Der Spiegel" dergisi: Tüm ümitler Türkiye üzerinde





Hükümet kurma girişimi ertelendi



Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ev sahipliği yaptığı zirveye, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife El Tani katılıyor.Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmede, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Suriye ve Katar'ın Dışişleri bakanları da hazır bulundu.Üçlü Lübnan Zirvesi'nde görüşme öncesinde gazetecilerin görüntü almasına izin verildi.Üçlü zirve 2 saat 45 dakika sürdü. Zirveye katılan liderler yemeğe geçtiler.Hizbullah milletvekilleri ile ittifak gruplarının hükümetten çekilmesi üzerine Lübnan'da hükümet krizi doğmuştu. Lübnan'da eski Başbakan Refik Hariri'nin öldürülmesiyle ilgili kurulacak BM destekli mahkeme konusunda taraflar arasında çıkan gerilimi giderme girişimleri de başarısız olmuştu.Lübnan Başbakan Saad Hariri de geçen hafta Türkiye'ye gelerek Başbakan Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.Erdoğan çözüm için devrdeErdoğan, Lübnan'daki kriz ile ilgili Üçlü Zirve Toplantısı için Suriye'ye hareketinden önce, Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, şöyle dedi:''Türkiye olarak, kardeş Lübnan halkının huzur ve refahına şüphesiz ki büyük önem vermekte, bölgede herhangi bir sıkıntınını yaşanmasını da arzu etmemekteyiz. Bölgemizde barış ve huzurun egemen olması gayreti içerisindeyiz. Tabi bunun da temel şartı siyasi istikrarın bölgede hakim olmasıdır. Diğer taraftan Orta Doğu'da halihazırda birden fazla ihtilaf ve istikrarsızlık mevcut durumda. Üstelik tüm bu sorunlar incelendiğinde birbirleriyle irtibatlı olduğunu görüyoruz. Böyle bir ortamda Lübnan'ın yeni bir belirsizlik ortamına girmesini de şüphesiz ki bölgemiz kaldırmaz.''Lübnan'ın karşı karşıya kaldığı sıkıntıların aşılması için Türkiye'nin aktif gayretleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, BM İstikrar Gücü yönetiminde Türkiye'nin askeri gücünün uzun süredir burada görev yaptığını, ayrıca Lübnan'ın sıkıntılı bölgelerinde eğitimden, sağlığa ve altyapıya kadar birçok destekte bulunduklarını ve bulunmaya devam edeceklerini söyledi.Erdoğan, geçen yıl Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyarette tüm bu yatırımların resmi açılışının yapıldığını ve bölgede birlik mesajı vermek için temsilcilerle görüştüklerini hatırlatarak, ''Bu gayretlerimize rağmen hükümet bunalımının ortaya çıkmış olmasından doğrusu ciddi üzüntü duyuyoruz'' dedi.Gerçekleşecek ziyarette bu bunalımın aşılabilmesi için Türkiye'ye düşen görevin neler olabileceğini, bölge ülkelerinin Lübnan'ın istikrarı için neler yapması gerektiği konusunu ele alacaklarını ve buna göre adımlar atmak istediklerini kaydeden Erdoğan, uluslararası toplumun da bu süreç için ortak bir çabayı ortaya koyması gerektiğini dile getirdi.Erdoğan, Suriye'ye gerçekleştireceği ziyaretin, bölgenin barış ve huzuruna katkıda bulunmasını temenni etti.Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin, ''Lübnan kriziyle ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile bir görüşme yapacağınızı söylemiştiniz. Böyle bir görüşme gerçekleşti mi? Ayrıca partinizin il başkanları toplantısının çıkışında yaptığımız bir açıklamada, bu hafta içinde çok taraflı bir toplantıdan bahsettiniz. Bu toplantıya katılacak ülkeler arasında ABD, Fransa gibi ülkeler vardı ama İran yoktu. İran'ın olmamasının nedeni ne? Acaba İran'ın olmaması ABD'nin veya Fransa'nın bir tutumu mu?'' soruları üzerine şu yanıtı verdi:''Konuyla ilgili olarak Sarkozy ile bir telefon görüşmemiz olmadı, bir yazılı mektup aldım ve bu mektup davet mektubuydu. Bu mektuba olumlu cevabın verilmesi noktasında arkadaşlarımıza talimat verdim. Bu toplantıya, 7 ülkenin davet edildiği görülüyor. Bu toplantıyla ilgili olarak bize henüz bildirilen bir tarih yok, davet sahibi Fransa'dır. Bu davetin tarih olarak öyle zannediyorum ki bu hafta içinde belirlenerek bize bildirilmesi söz konusudur.''Yaptıkları görüşmede İran Cumhurbaşkanı'nın pazar-pazartesi bir temsilci göndereceğini belirttiğini ve İran Dış İşleri Bakanı'nın bu akşam Türkiye'ye geleceğini bildiren Erdoğan, ''Onunla da görüşmeleri yapacağız. İran Cumhurbaşkanı ile de telefon görüşmesiyle bu konuda etraflıca görüştük ve bugünkü görüşmelerde neler çıkar, ne gibi çözüm önerileri tespit ederiz. Resmi görüşmelerden sonra belirleyeceğimiz bir şeyi konuşmamız yerinde olmaz. Döndükten sonra da bir açıklamamız olacaktır'' dedi.Alman "Der Spiegel" dergisi, Lübnan'daki hükümet krizi ile ilgili olarak verdiği bir haberde, diplomatik çabalarda tüm ümitlerin Türkiye'nin üzerinde olduğunu belirtti."Türklerin zamanı" başlığı ile verilen haberde, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin kurduğu Batı yanlısı hükümetin yıkılmasından sonra Türk yönetiminden, Lübnan'da birbirine düşman olan partileri müzakere masasında bir araya getirmesinin beklendiği ifade edildi.Hariri'nin geçen hafta Washington ve Paris'e gittikten sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya gittiği hatırlatılan haberde, Lübnanlı bir diplomatın, "Suudi Arabistan ve Suriye'nin arabuluculuk çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. Şimdi Türklerin zamanı" şeklinde konuştuğu kaydedildi."Tüm ümitler Türkiye üzerinde" denilen haberde, Türk hükümetinin, 2008 yılında Lübnan'da yaşanan kanlı sokak çatışmalarından sonra Batı yanlısı güçler ile Hizbullah arasında arka planda arabuluculuk yaptığı ve Doha'da anlaşma sağlanmasına katkıda bulunduğu ifade edildi.Suriye ve İsrail'in 2008 yılındaki arabuluculuk çabalarının başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra, Lübnan krizinin Türk hükümeti için dış politikada gerçek anlamda ilk sınav olduğu kaydedildi.Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman'ın hükümet kurmak için bugün başlatacağı girişimin, önümüzdeki pazartesi gününe ertelendiği açıklandı.Lübnan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Süleyman'ın yeni hükümeti kurmak için Başbakanı seçmek amacıyla parlamenterlerle bugün başlatacağı görüşmelerin, 24-25 Ocak'a ertelendiği açıklandı.Lübnan gazetelerinde, parlamento kaynaklarına dayanılarak verilen haberlerde, Hizbullah Genel sekreteri Hasan Nasrallah'ın, geçici hükumetin Başbakanı Saad Hariri'yi desteklemeyecekleri yönünde dün akşam yaptığı açıklama üzerine, başbakanı belirleme görüşmelerinin ertelendiği yazıldı.