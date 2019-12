Erdoğan: Lo tir’tsach (Öldürmeyeceksin)

TV’ler göstermiyor dünya habersiz





BM Güvenlik Konseyi son bir karar aldı.

BM kapısından nasıl giriyor

Türk Musevi’nin duruşu onurlu

Yemen'de Erdoğan'a sevgi seli

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, her dinin insan hayatını kutsadığını belirterek İsrail’e, Tevrat’tan yaptığı alıntıyla seslendi: "On emirden altıncısı der ki; Öldürmeyeceksin. İbranicesi, Lo tir’tsach" dediErdoğan, dün partisinin bazı belediye başkan adaylarını açıkladığı toplantıda özetle şunları söyledi: "İsrail, askeri tesisleri ve silahlı grupların karargahlarını vurmuyor. Hamas’ta böyle şey ne gezer. İsrail, sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri, camileri, okulları vuruyor. Filistin Kızılayı’nın hastanesi vuruldu, BM Mülteciler Sığınma Binası vuruldu, medya mensuplarının bulunduğu bina vuruldu. Bu vahşet hangi gerekçeyle meşrulaştırılabilir? Savaşın da bir hukuku vardır. Bizim bildiğimiz bizim öğrendiğimiz her semavi din insan hayatını kutsal sayar. İnsan hayatına kastetmeyi en büyük günah kabul eder. Tevrat’ta da, İncil’de de ve Kur’an-ı Kerim’de de bu böyledir. 10 emirden altıncısı ’Öldürmeyeceksin’ der. İngilizcesi, ’You shall not kill.’ İbranicesi, ’Lo tir’tsach.’İsrail’in pervasızlığı bir tarafa, dünya kamuoyunun tepkisizliği insanı daha fazla üzüyor.Televizyonların çok ciddi bir kısmı da ayrıca görüntü yayımlamıyor, onları da dünya tam manasıyla görmüyor. Çünkü İsrail’in kontrolü altında olan bir dünya medyası var, onu da özellikle vurgulamak lazım. Zaten bunlar objektif olarak yayınlarını yapsalar o zaman olay çok daha farklı bir boyuta ulaşır ama hiç kimsenin sesi çıkmıyor, hiç kimse bu insafsızlığa dur demiyor.Bu karar bağlayıcı olmasına rağmen bakıyorsunuz BM hala bu noktada seyrediyor. Niye? AB maalesef seyrediyor. İslam dünyası bölük pörçük, bir bütünlük yok. BM Genel Sekreteri İsrail’deyken Gazze’deki BM binası vuruluyor. Bu açıkça dünyaya meydan okuma, dünya ile dalga geçmektir.İsrail bu güne kadar 100’e yakın belki de 100’ü aşkın BM Güvenlik Konseyi kararını uygulamamış bir ülkedir. Ben BM’ye sesleniyorum, BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarını bu denli hiçe sayan, yok kabul eden, uygulamayan bir ülke, BM kapısından içeri nasıl giriyor? Bu soruyu ben kendime soruyorum. Bir taraftan ‘BM Güvenlik Konseyi kararları bağlayıcıdır’, diyeceksiniz, bir yandan bu kararlara uymayan bir ülke çıkacak.Ülkemdeki Musevi vatandaşlarım da insanlığa kasteden her türlü olay karşısında onurlu bir duruş sergiliyorlar. Bakınız, Türkiye Musevi cemaati bir açıklama yaparak bir an önce ateşkesin sağlanması ve yaşanan üzüntülerin son bulması yönünde çağrı yaptılar. Özellikle bir ilimizde yapılan "Buraya şunlar, şunlar, şunlar giremez, köpekler girer" ifadesi çok yanlış bir ifadedir. Böyle bir ifadeyi kullanmak asla duyarlı olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hassasiyetini yakalayan, Türk milletinin tarihten gelen o hoşgörü anlayışını anlayan, bilen insanların yapacağı bir iş değildir."Yemen'in başkenti Sanaa'da dün düzenlenen İsrail'i protesto gösterisine katılan binlerce kişinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela lideri Hugo Chavez ve Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife Al Tani'nin posterlerini taşıması dikkat çekti.Dünyanın birçok yerinde sokağa dökülen Araplar, "Bizim liderlerimiz ne yapıyor? Bakın Erdoğan ta nereden kalkıp geliyor Gazze için. Arap ülkesi olamayan Venezula İsrail'le diplomatik ilişkilerini kesiyor, bizimkiler daha ne kara bekleyecek?" diye öfkelerini dile getirdiler.