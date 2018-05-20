Erdoğan: Listelerimizde kazanacak yerlerde olan 20, 21 yaşında gençlerimiz var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, pazartesi günü YSK'ya teslim edilmesi gereken milletvekilliği aday listeleri ile ilgili olarak "Şu anda kazanacak yerlerde olan 20-21 yaşında gençlerimiz var" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen iftar programında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

15 Temmuz'da böyle yaptık. Her mezhepten her yaştan insanımız ile birlikte yürüdük. Silahların namlularına karşı cesaretle yürüdük ve zaferi yakaladık. Demekki silahlar F16 lar helikopterler şunlar bunlar değil İmandır o cevher ki,ilahi ne büyüktür İmansız olan paslı yürek,sinede yüktür.

Azmin önünde hiçbirşey duramaz. Bir kere azmettin mi Allah'a tevekkül et sonra gerisine karışma ama diğer alanlar gibi siyaseti de boş bırakmayın.

Pazartesi saat 17.00'ye kadar listeleri YSK'ya teslim etmemiz lazım. Kılı kırk yarıyoruz. Bu listelerin içinde 18-19 yaşında gençlerimiz de olsun istiyoruz dedi. Bu listelerin başında olmasalar da bu gençlerimizi Mart'ta yapılacak yerel seçimlere hazırlamak ilerideki seçimlere hazırlamak amacımızdır.

Şu anda kazanacak yerlerde olan 20-21 yaşında gençlerimiz var.

Büyük hedefleri büyük hayalleri idealleri olmayanların geleceği de olmaz. hayaller ile hakikatler arasında sadece azim ve emek ile alınteri vardır.

Genç ve dinamik nüfusa ihtiyacımız var.Şu anda batı yaşlanıyor maalesef bizde de yaşlılık alametleri belirlemeye başladı. Bundan dolayı genç ve dinamik nüfusa ihtiyacımız var.

Eğitimden sağlığa gençlere sağlam bir altyapı hazırladık.

Gençlerimiz olarak sizler bizim bıraktığımız yerden devralacağınız Türkiye'yi daha ileriye taşıyacaksınız.

Gerekirse canınız verin ama milletinizi böldürtmeyin, bayrağınızı indirtmeyin.

Türkiye'nin en önemli gücü; genç ve dinamik nüfusudur. 2053 ve 2071'i sizler inşa edeceksiniz

Büyük hedef ve idealleri olmayanların gelecekleri de olmaz. İnanırsanız ve çalışırsanız mutlaka başarırsınız.

Millet ne isterse o olur, millet istemezse olmaz

Hazırlıklarımızı yaparak gençlerimizi yerel seçimlere hazırlamak istiyoruz."