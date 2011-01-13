Erdoğan: Lieberman İsraillilerin başına gelen beladır

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin özür talebini 'küstahlık' olarak değerlendiren İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman için "Bir defa Türkiye'ye 'küstah' ifadesini yakıştıracak olan kişi önce aynaya baksın, kendisi küstahlığın daniskasını yapan birisidir. İsrail'in başına beladır, İsraillilerin başına beladır. İsrailliler ondan kurtulmalıdır. Bu bizim görevimiz değildir." şeklinde konuştu.



Başbakan Erdoğan, Katar ziyareti sırasında El Cezire televizyonunun 'Sınırsız' programına mülakat verdi. Son yıllarda gerginleşen ve Mavi Marmara katliamıyla kopma noktasına gelen İsrail Türkiye ilişkileriyle ilgili bir soruya cevap veren Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun politikasında değişikliğe gitmemesi durumunda kendilerinden de bir politika değişikliği beklenmemesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, "İsrail'in mevcut yönetimi bana göre herhalde İsrail'in gelmiş geçmiş en talihsiz yönetimidir." dedi. Başbakan Erdoğan, Tel Aviv'in böyle devam etmesi durumunda Türkiye'nin İsrail'le masaya oturmasının ve önceki anlaşmaları yenilemesinin söz konusu olmayacağını söyledi ve "Bu durumda kaybeden, bölgede yalnız kalacak olan İsrail olur." mesajını verdi.

İsrail'den Mavi Marmara katliamından dolayı özür dilemesi ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödemesini talep ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Bu şartlara olumlu cevap verirlerse durumu değerlendiririz." dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın, Türkiye'nin bu taleplerini 'küstahlık' olarak değerlendirdiğini hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Bir defa Türkiye'ye 'küstah' ifadesini yakıştıracak olan kişi önce aynaya baksın, kendisi küstahlığın daniskasını yapan birisidir. İsrail'in başına beladır, İsraillilerin başına beladır. İsrailliler ondan kurtulmalıdır. Bu bizim görevimiz değildir." şeklinde konuştu.



"Haklı olduğu sürece Hamas'ın hep yanında olduk"





Gazze'yi kontrol eden Hamas hareketini de değerlendiren Başbakan Erdoğan, Hamas'ı bir terör örgütü değil, direniş hareketi olarak gördüğünü vurguladı. Erdoğan, "Haklı olduğu sürece Hamas hareketinin şu ana kadar hep yanında olduk. Bugün de yanındayım, bunu açıkça söylüyorum." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Çünkü Hamas hareketini, topraklarının savunmasını yapan bir hareket olarak görüyorum. Bir siyasi hareket olarak görüyorum. Bir siyasi hareket olarak da seçimlere girmiş ve kazanmış bir partidir aynı zamanda. Seçim kazandığı halde onları iktidardan indirenlerin demokrasi karşıtı olduğunu görüyorum. Bunu da çok açık ve net olarak söylüyorum. Orada siyasi olarak kendilerine bir süreç tanınmamıştır ve ellerinden bütün imkanları alınmıştır. Onları başarısızlığa mahkum etmek istemişlerdir. Meclis Başkanı İsrail tarafından hapse atılmıştır, bakanlar hapse atılmıştır, milletvekilleri hapse atılmıştır. Bu nasıl demokrasi? Bunu anlamak mümkün değil."

Ortadoğu Dörtlüsü'nün Elçisi eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'la da bu görüşlerini paylaştığını belirten Erdoğan, Hamas'ın masada olmadığı bir barış sürecinin başarılı olamayacağı görüşünü aktardığını dile getirdi. Erdoğan, El Fetih ve Hamas'ın Filistin'in önemli unsurları olduğunu, yalnızca birini muhatap olarak barışın sağlanamayacağını Blari'e de anlattığını dile getirdi.