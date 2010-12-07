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Dünya

Erdoğan liderliği kaptırdı

Time'ın internet sitesinde yaptığı yılın insanı anketinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ikinciliğe düştü.

07 Aralık 2010 02:00

T24-Time'ın internet sitesinde yaptığı yılın insanı anketinde uzun zamandır liderliği sürdüren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ikinciliğe düştü.


Listenin yeni lideri Wikileaks belgeleriyle dünyayı sarsan Julian Assange oldu. Assange'nin toplam puanı Recep Tayyip Erdoğan'dan daha az. Ancak Asange ortalama reyting'i daha yüksek olduğu için listenin zirvesine yükseldi.

Listenin üçüncü sırasında şarkıcı Lady Gaga, dördüncü sırasında ise komedyenler Jon Stewart ve Stephen Colbert bulunuyor.

Time dergisi, editörlerin 'yılın insanı'nı seçerken anket sonucuna bağlı kalmak zorunda olmadıklarını açıklamıştı.

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