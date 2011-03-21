Erdoğan: Libya operasyonu işgale dönüşmemeli

T24- Mekke'de konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, NATO üyesi ülkelerin Libya harekatı için "Operasyon işgale dönüşmeden Libya halkının kararını vermesi için fırsat verilmelidir" dedi.

Mekke Ummul Qura Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "3 kez Kaddafi'nin kendisiyle görüştüm ve gerekli uyarıları yaptım. Muhalif kesimle de görüşmelerimiz devam etti. Ne yazık ki bize verilen sözler tutulmadı ve önce kardeş katliamamı, ardından da uluslararası operasyon geldi" dedi.

"Şu an arzumuz bu operasyonun en kısa sürede sonuçlanıp, neticelenmesidir" diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, NATO, Libya konusunda devreye girecekse Türkiye'nin bazı şartları olduğunu belirterek, ''NATO, Libya'nın Libya'lılara ait olduğunu tespit ve tescil için oraya girmelidir. Yer altı kaynaklarının, zenginliklerinin birilerine dağıtımı için değil. Libyalı kardeşlerimiz, güçlü, istikrarlı, huzurlu bir geleceği inşa etmek için her türlü imkana sahipler. Libya halkına bu fırsat tanınmalı, operasyon işgale dönüşmeden, Libyalıların kendi kararlarını vermeleri için fırsat tesis edilmelidir'' dedi.

Erdoğan sözlerine söyle devam etti:

"Operasyon işgale dönüşmeden Libya halkının kararını vermesi için fırsat verilmelidir. Değişimin iki yönü var. İyi yönde de olabilir, kötü yönde de. Değişim gücünü bilgiden alıp, olumlu yönde seyretmelidir. Bu noktada üniversitelerimiz en önemli sorumluluğu yüklenmiştir. Gücünü geçmişten alan bir geleceği tasarlamak zorundayız. İhtişamlı geçmişimizle sadece övünmemeli, geleceği bugünden inşa etmeliyiz. Bunu da yapacak olan hiç şüphesiz bu üniversitelerdeki bilim adamları olacaktır. Müslümana küçük düşünmek asla yakışmaz."

