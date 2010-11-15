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Dünya

Erdoğan, Lady Gaga’ya fark attı

Başbakan Tayyip Erdoğan, albümleri tüm dünyada 65 milyondan fazla satan Lady Gaga’ya fark attı...

15 Kasım 2010 02:00

T24 - Amerikan Time dergisinin “yılın insanını” seçmek için internet sitesinde açtığı ankette Başbakan Tayyip Erdoğan, albümleri tüm dünyada 65 milyondan fazla satan Lady Gaga’ya fark attı.

Erdoğan, toplam 84 bin 25 kişiden 100 üzerinden ortalama 91 puan aldı. Böylece listede ilk sıradaki yerini korumayı başardı. Lady Gaga ise 65 bin 350 kişinin oyuyla 79 puan alarak ancak ikinci olabildi.  

Erdoğan, Lady Gaga’ya fark attı

Amerikan Savunma Bakanlığı’nın Irak ve Afganistan savaşlarıyla ilgili gizli belgelerini sızdırarak ABD yönetimini zor durumda bırakan Wikileaks’ın kurucusu Julian Assange ise, Erdoğan’ın yükselişine paralel olarak geriledi ve üçüncü sırada yerini aldı. Time dergisi, okuyucularının oyları ve editörlerinin kararıyla “yılın insanını” seçecek. Oylama www.time.com adresinde devam ediyor.



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