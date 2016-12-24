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BBC Türkçe

Erdoğan: Kuzey Suriye'de devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Fırat Kalkanı Harekâtı'yla ilgili gelişmeleri yorumlarken, "Kuzey Suriye'de devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

24 Aralık 2016 16:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Fırat Kalkanı Harekâtı'yla ilgili gelişmeleri yorumlarken, "Kuzey Suriye'de devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Erdoğan konuşmasında ağırlıklı olarak ekonomiyle ilgili konulara değinirken siyasi gelişmelerle ilgili yorumlarda da bulundu.

Erdoğan kamu bankalarını da kapsayacak şekilde faizlerin düşürülmesi gerektiğini söyledi:

"Yatırım yapın, Türk Lirası'na geçin, istihdam sağlayın diyorum. Bize zerk edilmeye çalışılan zehrin panzehiri bunlardır. Yine söylüyorum, kamu bankaları dahil faizin düşmesi lazım. Girişimcinin önünü açmamız faizin için düşmesi lazım. Böcek gibi sözleşme, sözleşmeyi okuyamıyorsunuz bile, karınca misali önüne konanları imzalıyorsun. Böyle tezgah olmaz.

"Bunu Cumhurbaşkanı söylüyor diye de beyefendiler rahatsız oluyor. Ben dertliyim, bu ülkede yatırım olması lazım. Zor şartlarda yatırım olursa bu ülke çökertilmez".

Erdoğan Fırat Kalkanı Harekatı'yla ilgili şunları söyledi:

"Geçenlerde parlamentoda birisi çıkmış diyor ki, 'Bize ne dünyadan' diyor. Lafa bak ya. Gaziantep'te 56 vatandaşımız öldürülüyor. Kilis'te aynı şekilde ben hastaneleri dolaşıyorum. O güne kadar sabretmişiz. O gün artık dedik, artık duramayız.

"Biz şimdi gireceğiz. O gün dedik ki adımı atalım ve ilk adımı attık. Cerablus'tan başladık. Ondan sonra güneye doğru gideceğiz dedik.

"Akıl vermeye başladılar benim için buralar tehdit bölgeleri. Terörden arındırılmış güvenli bölge diye bir tezimiz var. Başından beri bunu söylüyoruz bu olmazsa Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa her zaman tehdit. Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak.

"Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli. Bu böyle bilinmeli. Şüphesiz şehitlerimiz, canımızı yakıyor. Ama şunu da bileceğiz ki, bir toprağın vatan olması için şehide, gaziye ihtiyacı var" açıklamasında bulundu."

milli seferberlik açıklamasıyla

"Ben milli seferberlik derken 'eline silahı al çık' demiyorum. Ekonomimizi güçlendirmek için yapılan çalışmalar, fedakarlıkları kastediyorum".

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