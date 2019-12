Erdoğan: Kusura bakma

T24 - Kıbrıs sorunu konusunda Yunanistan Başbakanı Papandreu'nun sözlerini yanıtlayan Başbakan Erdoğan, "Bir karar alıyorsunuz ama karşınızdakiler bunu uygulamıyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs hep versin. Kusura bakma. Sorunu çözmek istiyorsan masaya geleceksin" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Erzurum’da Ocak ayı sonunda başlayacak Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları için yapılan tesislerin açılışını yaptı. Büyükelçilere konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'ya cevap verdi.



Papandreu'nun konuşması sırasında sürekli not aldığı görünen Erdoğan'ın daha sonra konuşmasında bu notlardan faydalandığı görüldü. Erdoğan'ın konuşması sırasında da Papandreu'nun tek tek not aldığı dikkat çekti.



Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle;



"27 ülke oybirliği ile karar aldı. Kuzey Kıbrıs’a uygulanan izolasyon son bulacak. Son buldu mu? Hayır. Peki ben bir Başbakan olarak bir siyasetçi olarak, sorumluluk mevkindeki bir insan olarak ne yapayım. Karşımdakilerin yaptığı bu. Oybirliği ile bir karar alıyorsunuz ama karşınızdakiler bunu uygulamıyor.





"Türkiye hep versin, kusura bakma"





Türkiye ve Kuzey Kıbrıs hep versin. Kusura bakma. Sorunu çözmek istiyorsan masaya geleceksin karşılıklı çözeceğiz. Biz kendimiz istediğimiz kadar herkes için özgürlük istiyoruz.



Israrla altını çizerek, silahlara değil eğitime, mayınlara değil sağlığa, duvarlara değil otoyollara yatırım yapan bir dünya kurmak istiyoruz. Enerjiyi uzalaşmaya, barışa harcamak istiyoruz. Eksen kayması yok. Her yerde barış istiyoruz.





"45 toplantıda hangi sıfatla oturduysanız..."





Sayın Hristofyas beni her gördüğünde başbaşa konuşmak istiyor. Sayın Papadupulos da aynısını söylüyordu. Gelin diyorum burada eskiden Sayın Talat vardı şimdi Eroğlu var. İngiltere ve BM’yi istiyorsanız AB’de bir temsilci versin oturup onu da alıp çalışalım.



Hristofyas diyor ki, 'Ben Eroğlu ile hangi sıfatla oturacağım'. Ben de, '45 toplantıda hangi sıfat ile oturduysanız o sıfat ile oturun' dedim.



Kusura bakmayın ama hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa denir. Biz de konuşarak anlaşmak istiyoruz. Gerilim ortamını birileri tahrik ediyor.