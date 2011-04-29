-ERDOĞAN: ''KURULLARI REFORME EDECEĞİZ'' İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bağımsız bazı kurulların faydalı değil, zararlı olduğuna inandığını belirterek, ''Belli bir zaman sonra belki bu kurulları yeniden reforme etmemiz gerekecek'' dedi. Erdoğan, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (TÜMSİAD) Green Park Otel'de yapılan 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinde üç ''Y'' ile mücadele edeceklerini söylediklerini anımsattı. Bunların ''yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar'' olduğunu ifade eden Erdoğan, ''Biz göreve gelmeden önce MHP, DSP, ANAP iktidarı, IMF'ye 30 milyar dolar borçlandı. Biz, iktidarımızda 23.5 milyar dolar devraldık. Ödedik, ödedik, ödedik... Şu anda IMF'ye 5.2 milyar dolar borcumuz kaldı. İstesek onu şimdi sıfırlarız, öyle bir derdimiz yok. Ama zaten bakıyorsun, çok düşük faiz, adeta yok noktasında. Niye zorlanalım'' ifadesini kullandı. 3 yılı aşkın süredir IMF ile stand by anlaşması yapmadıklarını, muhalefetin iktidar olduğu dönemde IMF kapısında beklediğini vurgulayan Erdoğan, ''Çünkü bunlar emir alıyordu. Biz IMF ile masaya oturduk, kendilerine ben sadece şunu söyledim: Sizinle ben, sadece parayı konuşurum. Siz ülkemin siyaset kurumlarına, kurumlarına şekil verme yoluna gidecek olursanız, bunu sizinle paylaşamam...'' diye konuştu. ''Milliyetçiyim'' diyenlerin büyük bir kısmına sevgi beslediğini, çünkü onların bazı gerçekleri bilmediklerini ifade eden Erdoğan, ''Ama şunu bilmelerini istiyorum, onurlu, haysiyetli bir mücadelenin nasıl verildiğini bilmelerini istiyorum. Bizden, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının bağımsız kurul haline getirilmesini istediler. 'Kusura bakmayın, onun kararını biz veririz' dedik. Eğer böyle bir kurul haline gelmesi gerekirse, onun kararını biz veririz. Çünkü bağımsız kurul haline gelen bazı kurulların, şu anda faydalı değil, zararlı olduğuna inanıyorum. Çünkü belli bir zaman sonra belki bu kurulları yeniden reforme etmemiz gerekecek. Ama onu bu milletin kendisi yapar, bu millet kendi göbeğini kendisi kesmeyi bilen bir millettir. Niçin başkası kessin. İşimize geliyorsa, kararını biz veririz. Sorumluluğumuz da bunu gerektiriyor'' dedi. Merkez Bankasını kendilerinden önceki iktidardan 27,5 milyar dolar döviz rezerviyle devraldıklarını anlatan Erdoğan, döviz rezervinin şu anda 93,3 milyar dolar olduğunu ifade etti. Yolsuzlukların olduğu Türkiye'de bunların olamayacağını dile getiren Erdoğan, ''Onlar borçlandı biz ödedik, onlar kirletti biz temizliyoruz'' dedi.