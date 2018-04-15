T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan: Kurla tehdit etmeye kalkmayın yaşam hakkı bulamazsınız

"Kalktılar bu ara bize kur savaşı ilan ettiler"

15 Nisan 2018 22:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdaki hareketlilikle ilgili olarak "Bize kur savaşı ilan ettiler. Ne ilan ederseniz edin avucunuzu yalarsınız. Ey finans sektörünün içinde olanlar bizi kurla tehdit etmeye kalkmayın bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Üsküdar 6. Olağan ilçe kongresi öncesinde konuştu.

Dövizdeki hareketlilikle ilgili konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Kalktılar bu ara bize kur savaşı ilan ettiler. Ne ilan ederseniz edin avucunuzu yalarsınız. Buradan söylüyorum; ey finans sektörünün içinde olanlar bizi kur, şu, bunlarla tehdit etmeye kalkmayın, bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız.

- Bize kur savaşı ile müdahale bu memlekete ihanettir. Ona fırsat veremeyiz. Yarın gazeteler yazar piyasalar alt üst oldu. Bundan dolayı piyasalar alt üst oluyorsa hayırlı olsun.

- Eğer finans sektörü bu vatana ihanet etmezse, onlar da görevini yaparsa başımız gözümüz üstünde yerleri var her türlü desteği veririz. Bu faiz denilen belayı düşürmeleri lazım." 

ETİKETLER

Recep Tayyip Erdoğandövizkur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24