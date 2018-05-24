Erdoğan: Kurdaki dalgalanma ekonomik gerçeklerle uyumlu değil; seçimden sonra tedbirlerimizi alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybederek 4.92'ye yükselmesine ilişkin olarak Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararını değerlendirdi. Mali disiplinin süreceğini belirten Erdoğan, "Üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun yok. Kurda yaşanan kısmi dalgalanma kesinlikle Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir" dedi.

Dedikodulara itibar edilmemesini gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Ortada üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun yok. Dedikodulara kimse itibar etmesin. Seçimden sonra tedbirlerimizi çok farklı alacağız" diye konuştu.

Ankara'da eski AKP milletvekilleriyle bir araya gelen Erdoğan'ın açıklamaların şöyle:

24 Haziran seçimleri sıradan bir seçim değildir. Türkiye açısından çok daha farklı bir öneme sahip. Muhalefetin kurduğu ittifak taktik olarak kurulmuş olduğu görülüyor.

Aday listelerinin azı ya da fazlası olabilir. Ama samimi bir çalışma içinde olduk.

Kurda yaşanan kısmi dalgalanma kesinlikle Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir. Ortada üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun yok. Dedikodulara kimse itibar etmesin. Seçimden sonra tedbirlerimizi çok farklı alacağız. Türkiye serbest piyasa ekonomisine bağlıdır. Mali disiplin sürecinden kimsenin şüphesi olmasın. Kendi yerli paramızı dövizle değişmeyelim.