Erdoğan: Kur manipülasyonuyla Türkiye'nin sağlam ekonomisi üzerinde şüphe bulutları oluşturulmaya çalışılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TL'nin dolar ve diğer para birimleri karşısında aldığı kayıpların manipülasyon olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bu manipülasyonuyla Türkiye'nin sağlam ekonomisi üzerinde şüphe bulutları oluşturulmaya çalışılıyor" dedi.

Erdoğan, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Kırgızistan ile ticaretimiz bugün 500 milyon doları bile bulmuyor, inşallah en kısa sürede bunu1 milyar dolara çıkaracağız."

"Her iki ülke iş adamlarının bu toplantı vesilesiyle yeni ortaklıkların kapılarını aramalarını temenni ediyorum."

"Kırgızistan dost ve kardeş bir ülkedir. Yatırımlarınızda gelin bu ülkeye destek verin. Buraya yapılan yatırımlar Kazakistan ve Rusya pazarlarına da hitap edecek."

"Dünya ekonomi sistemi yeni bir sınamayla karşı karşıya bulunuyor. Uluslararası ticaretin dolara bağımlılığı daha büyük bir sorun haline gelmektedir. Aramızda yerli milli parayı kullanmak suretiyle dolar egemenliğine yavaş yavaş son vermek gerekiyor."

"Son haftalarda ülkemizin maruz kaldığı saldırılar bunun en çarpıcı örneğidir. Bu manipülasyonla Türkiye'nin sağlam ekonomisi üzerinde şüphe bulutları oluşturulmaya çalışılıyor. Malum kredi derecelendirme kuruluşları var ya, bunların her adımı politiktir. Bunlar cambazdır. Sakın cambazlara inanmayın. Döviz kuru saldırısı üzerinden hedef Türkiye'yi ekonomik olarak teslim almaktır. Kur baskısı sadece bizim sorunumuz değil"

"Turizmde Türkiye bu yıl 40 milyon turiste ulaştı. Nereden nereye. Bu her yıl daha da artacak. Aynı şekilde savunma sanayinde Türkiye, biz göreve geldiğimizde kendine yeterlilik yüzde 20 iken şu an yüzde 65."

"Rusya ile yaptığımız S-400 anlaşmasından birileri rahatsız oluyor. İhtiyacımızı gidermek zorundayız, birilerinden izin alacak değiliz"

"İkili iş birliğimizi zehirleyen FETÖ yılanının başını ezmemiz ve bu tehdidi ortadan kaldırmamız gerekiyor."