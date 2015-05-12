Erdoğan kupa versin diye saha kapatma cezası iptal edildi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın pazar günü PTT 1'inci Lig şampiyonu Kayserispor'a kupa vermesinin kesinleşmesi ardından sarı kırmızılı kulübe verilen 1 maçlık saha kapatma cezası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yeni sezona ertelenerek, tribün kapatma cezasına dönüştürüldü. Böylece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kupa törenine katılacak olmasıyla Kayserispor-Karşıyaka maçı sadece doğu tribünü kapatılarak oynanacak.

Futbol Federasyonu, iki hafta önce oynanan Kayserispor-Antalyaspor maçında Süper Lig'e dönüşü kesinleşen sarı-kırmızılı kulübe Passolig'i bulunmayan yaklaşık bin seyirci tribüne alındığı gerekçesiyle TFF Profesyonel Ceza Kurulu tarafından toplam 155 bin lira para cezası ve 17 Mayıs pazar günü kesinlikle oynanması nedeniyle 1 maçlık saha kapatma cezası verdi.

Kayserispor'un, Tahkim Kurulu'na yaptığı, "17 Mayıs'ta Karşıyakaspor maçı sonrası şampiyonluk turu atacağız. Ceza tribün kapatmaya dönüştürülsün veya kaldırılsın" önerisi ile yaptığı itiraz kabul edilmedi. Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü toplu açılışlar için Kayseri'ye gelerek önce mitingde konuşmayı, ardından da kupa törenine katılmayı planlaması nedeniyle, Futbol Federasyonu, sarı- kırmızılı ekibe verilen saha kapatma cezasını, 'Doğu Tribünü'nün kapatılması'na, 1 maçlık kapatma cezasını ise, Kayserispor'un Süper Lig'de 2015-16 sezonundaki ilk maçta yerine getirilmesine çevirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu kararı, şampiyonluk kutlamalarını seyircisiz yapmak istemeyen sarı-kırmızılı kulüp tarafından sevinçle karşılandı. Pazar günü Kadir Has Stadı'nda saat 13.00'te Süper Lig'teki Kayseri Erciyesspor-Başakşehirspor maçı, saat 19.00'da ise, Kayserispor-Karşıyaka maçı oynanacak. Kayserispor'un şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacağı törene Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören gibi isimler de katılacak.