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Erdoğan: Kupa sahada mertçe verilmeliydi

Erdoğan, Galatasaray’ın şampiyon olmasının ardından Şükrü Saracoğlu'nda yaşananları eleştirdi

15 Mayıs 2012 20:27

Galatasaray’ın şampiyon olmasının ardından Şükrü Saracoğlu Stadı’nda yaşanan olaylara tepki gösteren Başbakan Erdoğan, “Şampiyon takım kupasını soyunma odasında alacak, böyle saçmalık olur mu? Kupanın stadın ortasında mertçe verilmesi gerekirdi” dedi.

 

Kadın taraftarlara: Küfür etmeyin

 

Şiddetle, çatışmayla hatırlanan bir futbol sezonu oldu. Özellikle son haftalarda sahada ve stat dışında tasvip edemeyeceğimiz olaylar yaşandı. Sorumluluğu taraftara atıp kimse bundan sıyrılamaz. Bizim içimize de holiganlar sızdı.

Sadece hanımlar ve çocukların izlediği maçta hanımların nasıl küfrettiğini görünce şahsen nevrim döndü. Küfürleri duyunca hicap duydum. Bu çirkin alışkanlıklardan kendinizi arındırın.

 

'Şampiyonluk kupası sahada mertçe verilmeliydi'

 

Ben Fenerbahçe kongre üyesiyim. Kendi stadımızda Galatasaray şampiyon oldu, sen bunu alkışlayacaksın, tebrik edeceksin. Fatih Terim ve Abdürrahmin Albayrak’ı telefonla arayarak tebrik ettim. Aynı şekilde Fenerbahçe Başkanvekilini de aradım. Ona da mevcut durumdan duyduğum üzüntüyü anlattım. Şampiyona soyunma odasında kupanın verilmesi... Böyle saçmalık olur mu? Işıkların söndürülmesi, böyle saçmalık olur mu? Bu işin hepsinin stadın ortasında mertçe, dürüstçe yapılması gerekirdi. Bunu görmemiz lazım. Biz bunu tarafsız ve objektif şekilde yerine getirdik, getiyoruz. Şiddeti önleme yasası kapsamında yaptığımız düzenlemelerle futbolu aslına ve ruhuna döndürmenin mücadelesinin içinde olduk. Aynı samimi tavrı, kulüpler, futbolcular ve taraftardan bekliyoruz. 

1967'de Pele'yi seyredebilmek için Afrika'daki bir savaşta 48 saat ateşkes uygulanıyor. Savaşları durdurabilecek güçte olan futbolun bir savaş bir çatışma, bir ayrışma aracı olmaması için herkes üzerine düşeni samimiyetle yerine getirmelidir."

 

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