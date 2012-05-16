'Erdoğan küme düşürmeye karşı olduğu için TFF adaylığımı onaylamadı'

Kürşat Tüzmen, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın küme düşürülmesine karşı olduğu için kendisinin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmasını istemediğini ve bu yüzden de adaylıktan çekildiğini iddia etti.

Eski Bakanlardan Kürşat Tüzmen, adaylık süreci ve seçilirse yapacakları konusunda Samanyoluhaber televizyonuna konuştu. Tüzmen, göreve gelmesi halinde şike ve teşviğe karışmış Fenerbahçe ’nin de aralarında bulunduğu 8 takımı küme düşüreceğini söyledi.

Tüzmen, TFF Başkan adaylığı sırasında yaşadığı olayları şöyle anlattı:

"Başbakan Fenerbahçe'li olunca istersen geri çekme yani. Mecbur kaldım. Şimdi iki yol var ya Başbakan’a rağmen bu yola girmek. O da yanlış olur. Bu kadar zaman yol arkadaşlığı yapıyoruz. Beraber yola çıkmışız. Bize yakışmaz. Daha sonra Bakan Suat Kılıç ile görüştüm. Dedim var mı bir şey ne yapacaksınız. ‘Biz öyle şeylere karışmıyoruz. Başbakanımız da karışma’ cevabını alınca, diğer takımlardan arayanlar oldu. Ne kaybederim şimdi girelim dedim. Çok geçmeden 20.30'da cevap geldi. Genel Başkan Yardımcımız Haluk İpek beni yana yakıla arıyor. Abi bir gel dedi. Gittik partiye. Daha sonra ‘abi sen çekil burdan’ dedi. Biz de güvendik. Sayın Başbakan Fenerbahçe 'li olduğu için Fenerbahçe 'nin düşmesini istemedi."

‘8 takim düşürecektim’

"Federasyon başkanı olsaydım 8 takım düşürecektim" diyen Kürşat Tüzmen, "Ben tabi operatör doktor gelince 8 takım, 3 takım birinci ligten 5 takım 2 ligten düşürecektim ama Türk sporu Avrupa'da ve dünyada oynamaya devam edecekti.” şeklinde konuştu.

Federasyona sert çıktı

Federasyona sert eleştirilerde bulunan Tüzmen, "Şu anda Tavus Kuşu Sevenler Derneği gibi Federasyonumuz var. Bunlar etliye sütlüye karışmıyorlar. Sudan çıkmış balığa dönmüş durumdalar. Bunlarla zor iş. Herkes şimdi söylemeye başladı zaten. Üzülüyorum tabi. Biz olsaydık böyle olmazdı. Epeyde can acıtırdık onu söyleyeyim." dedi.