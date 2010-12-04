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Spor

ERDOĞAN KULÜP BAŞKANLARIYLA İSTANBUL (A.A)

04 Aralık 2010 22:24

-ERDOĞAN KULÜP BAŞKANLARIYLA  İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mahmut Özgener ve beraberindeki heyeti kabul etti. Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisinde, spordan sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılımıyla gerçekleşen kabul, basına kapalı yaklaşık 1 saat sürdü. Kabulde, TFF Başkanı Mahmut Özgener, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur, Karabükspor Kulübü Başkanı Feridun Tankut, Manisaspor Kulübü Başkanı Kenan Yaralı, Kasımpaşa Kulübü Başkanı Hasan Hilmi Öksüz, Antalyaspor Kulübü Başkanı Hasan Akıncıoğlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz ve Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal yer aldı.  Kabulde, sporda şiddetin önlenmesine yönelik uygulanabilecek tedbirlerin ele alındığı belirtildi.

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