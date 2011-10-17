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Ekonomi

Erdoğan, ‘kullanmayın’ çağrısı yaptı, Porsche ‘saygı’yla karşıladı

Porsche Türkiye Genel Müdürü Anıl Gürsoy, Başbakan Erdoğan’ın 'Kalkıp da Porsche kullanacağına...

17 Ekim 2011 03:00

T24 - Porsche Türkiye Genel Müdürü Anıl Gürsoy, Başbakan Erdoğan’ın “Kalkıp da Porsche kullanacağına Fiat’a, Volkswagen’e bin’ açıklamasını saygıyla karşıladıklarını söyledi. Gürsoy, “Başbakan’ın açıklaması çarpıtılmamalı. Her tüketicinin harcamalarını kendi gelir düzeyine göre yapmasını öneriyor” dedi.



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ÖTV artışıyla ilgili olarak, “Kalkıp ta Porsche kullanacağına Fiat’a, Volkswagen’e bin’ açıklamasına Doğuş Otomotiv-Porsche Genel Müdürü Anıl Gürsoy ve Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt’tan değerlendirme geldi. Anıl Gürsoy, Başbakan’ın açıklamasına saygı duyduklarını belirterek, “Sadece örnek olarak Fiat ve Porsche markalarını kullanmış olduğundan konuya farklı bir yorum getirmek doğru olmaz. Biz Erdoğan’ın açıklamasının çarpıtılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Başbakan her tüketicinin harcamalarını kendi gelir düzeyine göre yapmasını öneriyor” dedi.


Toyota, diyebilirdi

Ali Haydar Bozkurt ise “Başbakan lüks yerine orta halli markaları tercih edin demek istemiş. Yoksa Türkiye’de hiç üretimi olmayan bir marka yerine Türkiye’de üretim yapan Toyota gibi markaları sayabilirdi. Kastettiği ithal/yerli ayrımı olsaydı Volkswagen demez, Toyota derdi. Sanırım lüks ile diğerlerini ayırmak için bu tabiri kullanmış. Bu konumda Türkiye’de üretim yapan bir marka olarak Toyota da doğal olarak Başbakanımızın tavsiye edeceği aşırı pahalı lüks sınıf haricindeki markalar arasındadır” değerlendirmesini yaptı.


Parayla yapılamaz

Diğer taraftan sektör yetkililileri, Başbakan Erdoğan’ın VW ve Fiat’a yönelik ‘alın’ açıklamasının büyük öneme sahip olduğunu, bu tip açık bir söylemin parayla yapılamayacağını belirttiler. Yetkililer, “Başbakan Fiat ve VW’yi örnek olarak gösterdi. Sonuçta Ford’da Toyota’da yerli üretim olarak bu kapsama giriyor. Burda bu örnekleri farklı taraflara çekmemek lazım” yorumunu yaptılar.


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