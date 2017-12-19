Erdoğan: Kudüs tasarısını BM Genel Kurulu'na taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Kudüs'ün tarihi statüsünü değiştirecek bu tehlikeli hamleyi önlemek amacıyla BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar tasarısı maalesef ABD'nin vetosuna takıldı. Karar tasarısının diğer 14 ülkenin tamamı tarafından desteklenmiş olması önemli ve manidardır. Şimdi bu tasarıyı BM genel kuruluna taşıyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada, "İslam dünyasının dayanışmasına en fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlediğimiz İİT aslında Cibuti'nin de başbakanlık düzeyinde katıldığı zirve oldu. İstanbul'da çok başarılı bri zirve gerçekleştirdik. Kritik kararlar aldık" dedi.

"Kudüs tasarısını BM Genel Kurulu'na taşıyacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs'ün tarihi statüsünü değiştirecek bu tehlikeli hamleyi önlemek amacıyla BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar tasarısı maalesef ABD'nin vetosuna takıldı. Şimdi bu tasarıyı BM Genel Kurulu'na taşıyacağız. Karar tasarısının diğer 14 ülkenin tamamı tarafından desteklenmiş olması önemli ve manidardır. Genel Kurul'da üçte ikilik bir destek aslında BM Güvenlik Konseyi'ndeki bu kararın adeta reddi anlamına gelecektir. Buradan bir kez daha BM üyesi tüm ülkeleri, Kudüs'ün tarihi statüsüne sahip çıkmaya davet ediyorum. Türkiye olarak bu meselenin sonuna kadar takipçisi olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dostumla yaptığımzı görüşmelerde ikili ve bölgesel konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. İkili ilişkilerimizi ele alırken ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmek konusunda mutabık kaldık. Sayın cumhurbaşkanımız yarınki temaslarında iş adamlarımızla da bir araya gelecektir. Biz de iş adamlarımızı Cibuti'ye destekleri için teşvik ediyoruz. Sağlık alanındaki ilişkilerimiz sadece hastane inşaatıyla sınırlı kalmayıp ambulans hibesiyle sürüyor. 200'e yakın Cibuti'li öğrenci burada eğitim gördü. Onlar aramızdaki köprümüz olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kudüs konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür eden Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, "Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı’na Olağanüstü Zirve çağrısı yapmanızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Gerçekten de bu zirvenin sonuçlarını memnuniyetle karşılıyorum" şeklinde konuştu.

Guelleh, Türkiye’nin terör riskine rağmen yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, Erdoğan’a hitaben “Türkiye’yi yeni bir istikrar ve refah dönemine geçirdiniz ve bunu da tüm istikrarsızlaştırma çabalarına rağmen gerçekleştirdiniz. Burada liderliğinizi tebrik etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Guelleh, “Görüşmelerimizde ve ikili ilişkilerimizle ilgili konularda göstermiş olduğunuz anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Guelleh, konuşmasını "İnsanlığın tamamı için yaptıklarınızdan dolayı da sizin her zaman yanınızda olacağız” sözleriyle tamamladı.