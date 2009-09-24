Erdoğan: Küçük Tayyip'in ayakları delik deşikti!

Başbakan Tayyip Erdoğan, New York’taki Levin Enstitüsü’nde konuştu.



Medeniyetler İttifakı (Mİ) Sekreterliği’nde, ‘Global Compact-Küresel Etki’ başlıklı bir konuşma yapan Erdoğan, tüm ülkelerin tüketim ve verim ekonomilerinde denge sağlamaları gerektiğini vurguladı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, kendisinin çok yoksul bir ailede büyüdüğünü, özel otomobilleri olmadığını söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

“Küçük Tayyip okula yaya giderdi. Okula giderken annem elimden tutmazdı. Ayakkabılarım delik deşikti. Yağmurda, kışta, sıcakta ayaklarımın kızardığını bilirdim. Şimdi bu ayakkabıları çocuklarımıza layık görmüyoruz. Çocukları özel araçlarla okula bırakıyoruz. Böyle olsun istemiyorum. Daha iyisi olmalı. Müthiş bir tüketim ekonomisi var. Buna çok dikkat edip verim ekonomisi ile bir denge yaratmalıyız. İsraf ekonomisine dur demeliyiz. Uluslararası ortam yeni bir başlangıç için uygun. ABD Başkanı Barack Obama’nın meseleye bakışı, herkesi umutlandırıyor.”





Toplu taşıma dersi

New York trafiğine de değinen Erdoğan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le bindikleri araçla salona 30 dakikada gelebildiklerini, aynı mesafenin yürüyerek 15 dakika olduğunu söyledi. Erdoğan, “Bu binaları yıkıp yeni yollar açmamız mümkün değil. Toplu ulaşım araçları kullanmamız gerekir” dedi.