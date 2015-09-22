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Dünya

Erdoğan Kremlin'de bu 4 başlığı mı görüşecek?

Erdoğan Rusya'da Moskova Merkez Camii'nin açılışına katılacak

22 Eylül 2015 14:52

Rusya'da Moskova Merkez Camii'nin açılışına katılacak olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Erdoğan'ın Putin'le 4 ana başlıkta görüşeceği öne sürüldü. 

Habertürk'te yer alan habere göre, 4 başlık şu şekilde:

Türk akımı: 1. Hattı 2016 sonunda açılması planlanan Türk Akımı görüşmelerinin dondurulduğu ve başlangıç tarihinin erteleneceği açıklanmıştı. İki liderin konuyu görüşmesi bekleniyor.


Suriye: Rusya'nın; Suriye'ye asker, silah ve tank yardımları iddiaları gündeme gelecek. Erdoğan'ın rejime yardımın, Suriye'nin geleceğine katkıda bulunmayacağı görüşünü dile getireceği belirtiliyor.

IŞİD: Erdoğan Suriye-Türkiye sınırında arındırılmış bölge oluşturulmasını gündeme getirecek, IŞİD'le mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini dile getirecek.

Ukrayna: Ukrayna ve Kırım Tatarları da görüşmelerde önemli bir gündem başlığı olacak.

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