Erdoğan Kremlin'de bu 4 başlığı mı görüşecek?

Rusya'da Moskova Merkez Camii'nin açılışına katılacak olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Erdoğan'ın Putin'le 4 ana başlıkta görüşeceği öne sürüldü.

Habertürk'te yer alan habere göre, 4 başlık şu şekilde:

Türk akımı: 1. Hattı 2016 sonunda açılması planlanan Türk Akımı görüşmelerinin dondurulduğu ve başlangıç tarihinin erteleneceği açıklanmıştı. İki liderin konuyu görüşmesi bekleniyor.



Suriye: Rusya'nın; Suriye'ye asker, silah ve tank yardımları iddiaları gündeme gelecek. Erdoğan'ın rejime yardımın, Suriye'nin geleceğine katkıda bulunmayacağı görüşünü dile getireceği belirtiliyor.



IŞİD: Erdoğan Suriye-Türkiye sınırında arındırılmış bölge oluşturulmasını gündeme getirecek, IŞİD'le mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini dile getirecek.



Ukrayna: Ukrayna ve Kırım Tatarları da görüşmelerde önemli bir gündem başlığı olacak.