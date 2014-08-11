Erdoğan Köşk’e çıkınca maaşı ne kadar olacak?

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin 12’inci Cumhurbaşkanı olmasıyla 14 bin lira olan maaşı 26 bin 800 liraya yükselecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün şu anda aylık brüt geliri 40 bin lira civarında. Vergiler düşüldüğünde Cumhurbaşkanının maaşı aylık net 26 bin 800 liraya denk geliyor. Cumhurbaşkanı Gül ise emekli Cumhurbaşkanı olarak 15 bin 980 lira alacak.

Neşe Karanfil’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, cumhurbaşkanlarının maaşı her yıl TBMM’ye sunulan Cumhurbaşkanlığı bütçesine göre belirleniyor. Cumhurbaşkanlığı aylık ödeneğinin Cumhurbaşkanlığı bütçesine toplam olarak konuluyor bunun 12’ye yani aylara bölümü ile de Cumhurbaşkanının brüt maaşı ortaya çıkıyor. Brüt maaş üzerinden Maliye Bakanlığı’nın her yılın başında belirlediği gelir vergisi dilimlerine göre de maaşından vergi kesiliyor, bu kesintilerden sonra net maaş görülüyor. Vergi dilimlerine göre yapılan hesapta Cumhurbaşkanının aldığı maaş 26 bin 800 liraya denk geliyor.





Memur etkilemiyor





Cumhurbaşkanının maaşı memur maaşına yapılan artışlardan etkilenmiyor. Cumhurbaşkanının emekli maaşı ise 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39. maddesine göre hesaplanıyor. Maddeye göre yaş ve hizmet şartlarını yerine getiren Cumhurbaşkanları emekli aylığına hak kazanıyorlar. Cumhurbaşkanının emekli aylığı ilgili yıl içinde bağlanmış olan ödeneğin yüzde 40’ına göre hesaplanıyor. Cumhurbaşkanı Gül’ün aylığı şu anda brüt 39 bin 950 lira. Bunun yüzde 40’ı da 15 bin 980 liraya denk geliyor. Gül, bütçenin yüzde 47’sini harcadı.

Salonlar yenilendi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün döneminde Çankaya’nın salonları, koridorları, protokol kapısı, Cumhurbaşkanlığı Makam Odası ve mutfağı yenilendi. Yenilemede neo klasik ve Selçuklu mimarisi etkili oldu.

Cumhurbaşkanlığı’nın 7 aylık harcamaları (Bin TL)

Cumhurbaşkanlığı ödeneği: 279,6

Genel Bütçe: 95.357

Personel: 25.516

Sosyal güvenlik prim gideri: 2.278

Mal ve hizmet alımı: 39.768

Cari transferler: 1.231

Sermaye gideri: 26.562

TOPLAM: 95.636

Gül, bütçenin yüzde 47’sini harcadı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 31 Temmuz 2014 tarihi itibariyle yaptığı harcamaları Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinden yayınladı. Gül’ün yılın başında bütçe başlangıç ödeneği 199 milyon 500 bin lira olarak belirlenmişti. 31 Temmuz 2014 tarihi itibariyle harcama tutarı 95 milyon 636 bin lira olarak gerçekleşti. Gül yılın ilk 7 ayında bütçesinin yüzde 47’sini harcamış oldu. Cumhurbaşkanlığı ödeneği adı altında 279 bin 650 liralık harcama yapılırken, genel kamu hizmetleri adı altında 95 milyon 357 bin liralık harcama gerçekleşti. Bu kalemde en büyük pay 39.8 milyon lira ile mal ve hizmet alım giderlerinde oldu. Sermaye giderleri yani yatırım harcamaları ise 26.5 milyon lira oldu. 1.2 milyon lira cari transfer olurken, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri de 2.3 milyon lira olarak gerçekleşti. Yılın kalan ayları için 103.8 milyon liralık ödenek kaldı. Cumhurbaşkanı Gül’ün yaptığı son harcama ise eylül ayında belli olacak.