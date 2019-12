Erdoğan: Korsan taksicilerin arabasını almalıyız

T24



"Gereksiz yere korna çalmayın"

Türkiye Taksiciler Vakfı ve İstanbul Taksiciler Odasının, düzenlediği toplantıda konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, korsan taşımacılık konusunu kabullenmelerinin mümkün olmadığını söyledi.Bu konuda önceki ve şimdiki vali ve emniyet müdürüne, ''Sadece yasal karşılığı nedir diye bakmayın, caydırıcı elinizde ne imkan varsa hepsini kullanın'' talimatını verdiğini kaydeden Erdoğan, yasal olarak alınması gereken ne tedbir varsa bunları almaya hazır olduklarını vurguladı.Erdoğan, vergi kaçakçılığından buna benzer olaylara kadar hangi alanda olursa olsun, kayıt dışılığın hiçbirini kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:''Korsan olayı, burada olduğu gibi bakıyorsunuz kasette, CD'de, kitapta da var. Her alanda böyle. Ondan sonra diyorlar ki, 'Bizim vatandaş, bizim millet çok zekidir'. Bu işleri yapıyor ya.. Bu bir hakkın gasbıdır. Böyle bir hakkın gasbına müsaade etmek mümkün değildir. Benim aldığım raporlar, bilgiler, bir gerileme var ama anlaşılıyor ki, bu işte caydırıcılığı, bizim çok daha farklı bir noktaya doğru taşımamız lazım. Bu nedir; birinci, ikinci, üçüncü kademe olmak üzere burada elindeki arabasına varıncaya kadar alma yoluna gitmemiz gerekir.''Başbakan Erdoğan'ın bu sözleri üzerine salondaki taksiciler, ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' şeklinde tezahürat yaptı.Son dönemlerde zaman zaman güvenlik konusunda yaşanan olayların da kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Erdoğan, ''Bu konuda da tabii emniyet teşkilatımız elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen yüzde 100 başarılı olabiliyor muyuz? Gerçeği söylemek lazım, olamıyoruz. Güvenlik teşkilatımız bu konuda çok hassas ve elinden gelen tüm tedbirleri almak suretiyle bu noktada güvenliği tesise gayret ediyor'' şeklinde konuştu.Erdoğan, bu konuda daha başka ne yapılması gerekiyorsa, elektrik-elektronik sistem neyi getiriyorsa onların üzerinde de ayrıca durmanın gayreti içinde olduklarını bildirdi.Erdoğan, taksi esnafının tek sorununun ulaşım altyapısı olmadığını, güvenlik, vergiler, akaryakıt fiyatları, kayıt dışılık başta olmak üzere bir dizi sorunu olduğunu bildiğini vurguladı.Erdoğan, bu sorunları çözmek için bakanlıklar düzeyinde, Büyükşehir Belediyesi düzeyinde, doğrudan taksi esnafı ve odalar nezdinde çalışmaların istikrarlı bir şekilde devam ettiğini kaydederek, ''İstikrarlı şekilde büyüyen bir ekonomi, kalkınan bir Türkiye sürecinde de kronik sorunlar tek tek inşallah çözülmüş olacaktır'' diye konuştu.Bu buluşma dolayısıyla kendisinin de vatandaşlar ve İstanbullular adına taksi esnafına bazı ricalarını iletmek istediğini söyleyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:''İstanbul trafiğinin rahatlatılması hususunda sizlerden daha fazla duyarlılık bekliyoruz. Trafik kurallarına uyulması, sizlerin, müşterilerinizin, diğer vatandaşlarımızın güvenliğini temin edeceği kadar, trafiği de rahatlatacaktır. İstanbul son dönemde çok başarılı uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Aynı şekilde İstanbul 2010'da Avrupa Kültür Başkenti olarak tüm zamanlarda da dünyanın bir hoşgörü başkenti olarak her yıl artan sayılarda turist çekiyor. Bu başarıda hiç kuşkusuz sizlerin çok büyük emeği var. İstanbul'un daha fazla turist çekebilmesi, daha fazla organizasyona ev sahipliği yapabilmesi de sizlerin elinde. Lütfen, İstanbul'a gelen misafirlere, ilk karşılaştıkları, en çok muhatap oldukları İstanbullular olarak bizim misafirperverliğimizi, misafir kültürümüzü gösterin. Birçok turist ilk intibayı da son intibayı da taksicilerden edinir. Dünyada birçok şehir, taksileriyle taksicileriyle tanınır, bilinir ve anılır. İstanbul'un ve Türkiye'nin tanıtımında büyük sorumluluğunuz olduğunu, eminim ki sizler en az benim kadar biliyorsunuz.''Başbakan Erdoğan, gürültü kirliliğine ilişkin de bir küçük ricası olduğunu belirterek, ''Aslında sizlere küçük gibi gelen bu meselenin birçok vatandaşımız nezdinde bir sorun olduğunu hatırlatmak isterim. Gerekli gereksiz çalınan kornalar nedeniyle İstanbul'da ciddi bir gürültü kirliliği oluyor. Bu hususta da duyarlı davrandığınızı, daha duyarlı olacağınızı biliyorum. Ben bir kez daha, emeklerinizden, vefakar, cefakar gayretlerinizden, canhıraş ekmek mücadelenizden dolayı sizleri kutluyorum. Hepinize kazadan, arızadan, tehlikeden uzak, bol kazançlı, hayırlı kazançlı, bereketli işler diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin'' dedi.