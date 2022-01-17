Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’ta TOKİ deprem konutları teslim töreninde konuştu. Erdoğan, “Koronavirüs salgınında büyük ülkeler gözlerini kapatırken biz dara düşenlere yardım ettik” dedi.

Erdoğan sözlerine, “Sizlere milyonlarca yüreğin sevgisini tüm Türkiye'nin selamını getirdim. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Arnavutluk'a Arnavutluk'taki tüm kardeşlerimize kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan sizlerin heyecanına ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Arnavutluk'un sevinci sevincimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızda. Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz” diyerek başladı.

Erdoğan, “Aynı acıları pek çok kez yaşamış bir ülkenin insanları olarak meydana gelen deprem Arnavutluk halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Deprem haberini alır almaz bölge halkının acılarını paylaşmak, yaralarını sarmak için hemen harekete geçtik. Devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek sizlerin yardımına koştuk. Az önce değerli kardeşim Edi Rama'nın da ifade ettiği gibi kardeşler kardeşlerinin imdadına zor zamanda yetişirler” ifadelerini kullandı.

“Değerli dostum Başbakan Edi Rama ile sürekli temas halinde olarak yürütülen çalışmayı yakından takip ettik. Depremden sonra bölgeye yardıma ilk koşan ülkenin Türkiye olması aramızdaki dayanışmanın en güçlü ispatıdır. Sahadaki bu yardımlarımızın yanı sıra Arnavut kardeşlerimizin yükünü bir nebze hafifletmek için yıkılan konutların yerine yenilerini inşa etmek kararı aldık” diyen Erdoğan devamında da şunları kaydetti:

“2020 Temmuz ayında gerekli mutabakat zaptını imzaladık ve Koronavirüs salgınına rağmen aynı yılın aralık ayında inşaatlara başladık. Bugün de toplam 522 konutu içere ve yaklaşık 42 milyon avroya mal olan konutları sizlere teslim ediyoruz. Teslim ettiğimiz konutları Arnavutluk'a ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetine maruz kalsak da Arnavutluk'a verdiğimiz sözü Allah'a hamdolsun yerine getirdik. Altını çiziyorum... Kardeşliğin nişanesinin çağrıldığında gelmek değil ihtiyaç duyulduğunda kendiliğinden orada bulunmak inancıyla her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz. İnşallah bu haspi temel üzerine inşa ettiğimiz Türkiye-Arnavutluk dostluğu ilahiyane devam edecektir.”