Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kadar tehlikeli olan İslam düşmanlığı virüsü, özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Final Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Irkçılık, ayrımcılık, göçmen karşıtlığı, tahammülsüzlük Batı toplumunun sosyal hastalıklardan sadece birkaçıdır. Bunların arasında Koronavirüs kadar tehlikeli olan 'İslam düşmanlığı' virüsüdür" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Malumunuz içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı, aynı zamanda Kur'an ayıdır. Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan'ı biraz buruk yaşıyoruz. Bu sene alınan tedbirlerden dolayı teravihlerimizi evde kıldığımız, iftar sofralarını sadece aile üyelerimizle paylaştığımız, birbirimizi ziyaret edemediğimiz bir ramazan geçirdik.

Böylesi bir iklimde TRT'nin bu sene 5'incisini düzenlediği Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması çok farklı bir mana kazanmıştır. Her ne kadar birileri rahatsız olsa da yarışmanın da etkisiyle gençlerimiz ve evlatlarımızın Kuran'ı öğrenmeye, güzel okumaya, hafızlığa olan ilgilerinin de arttığını müşahade ediyoruz. TRT yönetimini nitelikli, özgün, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan programlara imza attıkları için tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

"Ağızlarından insan haklarını düşürmeyenler milyonlarca insanın aşıya erişimi konusunda kılını kıpırdatmıyor"

Koronavirüs salgını bizlere dünya imtihanını başarıyla vermenin yollarını da tekrar hatırlatmıştır. Paylaşmanın, merhametin, kardeşliğin, empatinin, yaradılana yaratandan ötürü değer vermenin önemini bu süreçte bir kez daha gördük. Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik. Salgının ilk günlerinde maske, ilaç ve solunum cihazı konusunda yaşanan acımasız rekabetin şimdi aşıyla beraber ayyuka çıktığını görüyoruz. Ağızlarından insan haklarını düşürmeyenler, milyarlarca insanın aşıya erişimi konusunda kıllarını dahi kıpırdatmıyor. Dünyada halen 100'e yakın ülkenin ilk doz aşıya ulaşamamış olması, kimi ülkelerin risklerinden dolayı vatandaşlarına uygulamaktan vazgeçtikleri aşıları güya yardım kılıfı altında Afrika ve Asya'ya göndermek istemesi meselenin vahametini göstermek açısından kâfidir.

Koronavirüs kadar tehlikeli olan islam düşmanlığı virüsü

Bu süreç aynı zamanda Batı toplumuna sirayet eden sosyal marazları da gün yüzüne çıkarmıştır. Irkçılık, ayrımcılık, göçmen karşıtlığı, tahammülsüzlük bu sosyal hastalıklardan sadece birkaçıdır. Bunların arasında Koronavirüs kadar tehlikeli olan 'İslam düşmanlığı' virüsüdür. Bu virüs özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor. 6 milyonu Türk olmak üzere 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa, bugün kardeşlerimiz için giderek bir açık hava hapishanesine dönüşüyor. Başta Fransa olmak üzere Birçok batı ülkesinde Müslüman olmak, Müslümanca yaşamak öteki yaftası yemek için yeterli hale gelmiştir. Geldiğimiz noktada durum, ürkütücü bir hal almış, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür."