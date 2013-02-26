Erdoğan: Köprü ve otoyol ihalesinden en az 7 milyar lira bekliyoruz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Koç-Ülker-UEM ortaklığının kazandığı ancak iptal edilen köprü ve otoyol ihalesinden en az 7 milyar lira beklediğini söyledi. Erdoğan, "'Bu ihalenin olması gereken en üst rakam ne olabilir' dedik. En düşüğü 7 milyar lira civarında çıktı. Arkadaşlar böyle çıktıktan sonra ben bunu verirsem vatana ihanet ederim, halkıma ihanet ederim" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki 2’nci Şarjah Hükümeti İletişim Forumu’ndan Türkiye’ye dönerken, iptal edilen köprü ve otoyolların özelleştirme ihalesiyle ilgili konuştu.

İhaleyi 5.7 milyar dolara Koç, Ülker ve Malezyalı UEM Group ortaklığı kazanmış ancak rakam Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından düşük bulununca geçtiğimiz hafta iptal edilmişti. Erdoğan, ihalede rakamın kendisini tatmin etmediğini belirterek, ‘Bu ihalenin olması gereken en üst rakam ne olabilir’ sorusuyla bir çalışma yaptırdığını belirtti. Erdoğan, bu konuda şunları söyledi:



Ortak kanaat halka arz



“Bu çalışma sonunda 5.7 milyar liranın iki katı bir rakam çıktı karşıma. Birisi 11-12, diğeri ise 8-9 milyar lira civarında. Peki en düşüğü ne olmalı? En düşüğü de 7 milyar lira civarında çıktı. Arkadaşlar böyle çıktıktan sonra ben bunu verirsem vatana ihanet ederim, halkıma ihanet ederim. ‘Şimdi ne yapacaksınız?’ diye sorarsanız, arkadaşlarımızla bir istişare yaptık, bu istişare neticesinde kesin değil ama büyük ihtimalle burayı halka açacağız. Halka arz ile bu işi çözelim istiyoruz ve arkadaşlarımızın ortak kanaati de bu istikamette netleşti. Bakanlar Kurulu’ndaki arkadaşlarımın da havası bu istikamette. İşletmeyi aynen devam ettireceğiz.”



150 değil 100 milyon



İstanbul’a yapılacak 3’üncü havalimanı için telaffuz edilen 150 milyon/yıl yolcu sayısının ise doğru olmadığını kaydeden Erdoğan, “Bu bakanımızın arazinin büyüklüğü sebebiyle, ihtiyaç duyulması halinde burası 150 milyona çıkabilecek düşüncesiyle söylediği bir şey. Bu işin ilk etabı 100 milyondur” dedi. 3’üncü havalimanın tamamını burayı yapacak olan firmanın alacağını ve işleteceğini kaydeden Erdoğan şöyle konuştu: “Dosya alma noktasında iş iyi gidiyor, 15 firma dosya aldı. Bunların içinde çok güçlü firmalar var, halen de almaya devam ediyorlar. Burada çok ciddi bir hafriyat olayı var, bu yaklaşık 1.5 milyar metre küp. Allah’tan yakın bölgelerden hafriyat taşınma şansı var. Bu konuyla ilgili ben çok fazla beklemek istemiyorum.”



Bakım ve işletmeyi dikkate aldık



Koç Holding- Malezyalı UEM Group Berhad-Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’den oluşan Ortak Girişim Grubu ise dün iptale ilişkin şu açıklamayı yaptı: “İhaleye en yüksek teklifi sunan Ortak Girişim Grubu, bu ihaleye çok titiz bir hazırlık ve fizibilite sürecinin ardından katılmış, bu projeyi Türkiye ekonomisinin bugününe ve geleceğine olan inancının bir ifadesi olarak sahiplenmiş, Türkiye’nin büyüme ve gelişme potansiyelini ve ihale şartnamesinde talep edilen yüksek bakım ve işletme standartlarını dikkate alarak teklifini vermiştir. Ancak bilindiği gibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihaleler Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca onaylandıktan sonra geçerlilik kazanmaktadır. Bu özelleştirme ihalesi kapsamında, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca yapılan değerlendirme ve alınan karar ile köprü ve otoyolların işletme haklarının verilmesi yöntemi ile yapılan özelleştirme ihalesinin iptal edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.”