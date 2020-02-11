Erdoğan: İdlib'de atılacak adımları yarın açıklayacağım

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarına ertelediği AKP Grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını bildirdi.

İdlib'den art arda gelen şehit haberlerine tepki gösteren Erdoğan, "Gerekli, karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik. Özellikle İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edecek" dedi. Erdoğan, rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın rejimin saldırganlığını durdurması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Ankara'da Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri töreninde konuştu. Burada İdlib'e yönelik açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Rabbim şehitlerimizi cennetiyle müşerref eylesin. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimizin her bir ferdine sabırlar diliyorum. Yarınki grup toplantısında İdlib meselesini ve bundan sonra atacağımız adımları, nitekim dün yapmış olduğumuz üst düzey toplantıda gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik. Rejimi ciddi manada özellikle de İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez. Daha devam edecek. Çünkü bunlar bizim mehmedlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Bu adımları da yarın kamuoyuyla paylaşacağım" ifadelerini kaydetti.

Konuşmasının devamında, "Ülkemiz yaşayan insan hazineleri bakımından dünyanın en mümbit coğrafyasında yer alıyor" diyen Erdoğan, "Son 17 yıldır kültür sanat hayatımızın zenginleşmesini daha özgün, özgür bir karaktere bürünmesinin gerisinde yatan sebep yaşanan değişimdir. Müzikleri, kitapları yasaklayan bir ülkeden sanatçılarını ötekileştirmeyen yepyeni bir Türkiye'ye kavuştuk. İnşallah bir daha asla milletimizin üstüne vesayet gölgesi düşürmeyeceğiz" sözlerini kaydetti.