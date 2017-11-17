Erdoğan konuştu, dolar 3.90'ı aştı!

Dün gelişmekte olan piyasa para birimlerindeki olumlu seyirle 3.85'e gerileyen Dolar/TL bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 3.90'ı aştı. Euro/TL 4.58'e dayanırken Borsa düşüşte. Erdoğan konuşmasında Dövizdeki şişkinliğin kısa sürede ortadan kalkacağını, kurun tekrar kendi seyrine döneceğine inandığını bildirdi.

Erdoğan enflasyonu doğuran ana sebebin faiz olduğunu belirterek "Faiz konusunda beni anlamayanlar er veya geç anlayacaklardır. Enflasyonu doğuran ana sebep faizdir bunu öğreneceksiniz...Bu kadar yüksek faizle kredi vermeye kalkarsan yatırımlar yürümez, durur, hala bunu anlatamıyoruz. MB'nin söylediklerinin hiç biri tutmuyor, tutmaz. Yanlış yoldasınız. Bağımsızlıkları var müdahale etmeyin. Müdahale etmediğimiz için bu noktaya geliyor. Tablo ortada" ifadelerini kullandı.

Bloomberg'in haberine göre, ABD'de yargılanan iş adamı Reza Zarrab'ın 27 Kasım'daki duruşmasının piyasalar açısından önemli olduğuna dikkat çekiliyor.



HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy yolladığı bir notta kura ilişkin "Dolar/TL günü %0.5 düşerek 3.8630’da bitirdi. TL, Döviz kuru sepeti karşısında ise %0.6 değer kazandı. Dolardaki küresel değer kaybı TL’yi de olumlu etkileyebilir. Fakat Türkiye’ye dair risk algısı düzelmedikçe TL’de önemli bir değer kazancı beklemiyoruz. Haber akışını izleyerek temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği görüşündeyiz." yorumunu yaptı.