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Erdoğan: Komşuda füze rampası var, bizde yok

Başbakan Erdoğan, ABD'yle füze sistemi alımı görüşmelerinin sürdüğünü belirterek '1.3 milyar dolarlık alım sözkonusudur' dedi.

27 Eylül 2009 03:00

Başbakan Erdoğan, ABD’den alınması planlanan füze sistemi için görüşmelerin sürdüğünü belirterek '7-8 milyar değil, 1.3 milyar dolarlık alım sözkonusudur. Yunanistan’ın 6 füze rampası var ama bizim yok' dedi.

Başbakan Erdoğan, ABD’den alınması planlanan füze sistemi için görüşmelerin sürdüğünü belirterek '7-8 milyar değil, 1.3 milyar dolarlık alım sözkonusudur. Yunanistan’ın 6 füze rampası var ama bizim yok' dedi.

ABD ziyaretini tamamlayarak yurda dönen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerini sorularını yanıtladı.

Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin füze alımı ile ilgili henüz herhangi bir karar olmadığını belirterek, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Erdoğan, şunları kaydetti: 'Eğer böyle bir şey İcra Konseyi'ne gelecekse, bu paket aslında dört rampalık bir pakettir ve 1.3 milyar dolarlık bir ihale söz konusudur. Bunlar da mobildir, sabit değildir. Konuyu burada da saptırıyorlar. Kimisi 'bu İran'a karşı mı, batıya karşı mı alınıyor' gibi hedef saptıran başlıklar atıyor. Bunlar yanlış. Mobil olursa zaten nerede ihtiyaç duyulursa eğer alınması halinde orada kullanılır. Ama şu anda henüz bu işin talebi var. Görüşülme safhasındadır. Ama icra konseyimize gelmemiştir. İcra Konseyimize henüz böyle bir şey gelmemiştir. Söylendiği gibi bir rakam değildir. Mesela komşumuz Yunanistan'da 6 tane füze rampası var. Türkiye'nin ona karşı böyle bir şeyi yok. İran'da ne kadardır bilemiyorum.'

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