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Erdoğan, Koç ailesini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti

Erdoğan, Rahmi Koç'a taziyelerini iletirken, Ömer Koç'a da yeni görevinde başarılar diledi

26 Şubat 2016 18:23

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ile Koç Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'u kabul etti. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki kabulde, Erdoğan, Rahmi Koç'a, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa Koç için taziyelerini iletti.

Koç Holding Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Ömer M. Koç'a görevinde başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşerek omzunu kıran Ali Y. Koç'a da geçmiş olsun dileklerini ileterek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.                           

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