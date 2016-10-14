Erdoğan: Koalisyon bizi kabul etmezse B ve C planlarımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ta Musul kentini IŞİD'in elinden almak için düzenlenecek askeri harekata katılma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Konya'da konuşan Cumhurbaşkanı, "Musul operasyonunda koalisyon güçleri içerisinde olmaya kararlıyız. Koalisyon güçleri Türkiye'yi istemiyorsa. B planımız devreye girer. O da olmazsa C planı devreye girer" dedi.

Erdoğan B ve C planlarının ne olduğu konusundaysa bir açıklama yapmadı.

Türkiye'nin Musul yakınlarında yerel güçleri yetiştirdiği Başika kampı nedeniyle Irak hükümetiyle yaşanan tartışmalara da değinen Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar el İbadi'ye tepki göstererek "Başika'ya bizi davet eden sizsiniz. Davet ettin şimdi de çık diyorsun. Kusura bakma orada benim soydaşlarım var. Türkmen kardeşlerim var, Arap kardeşlerim var, Kürt kardeşlerim var" diye konuştu.

Türkiye, Başika'da eğitilen yerel Sünni güçlerin Musul'un IŞİD'den geri alınması operasyonuna dahil edilmesini istiyor.

Ancak Irak ordusuyla birlikte IŞİD karşıtı operasyonlara katılan İran destekli Şii birlikler, Türkiye destekli grupların Musul harekatında yer almasına karşı çıkıyor.

Anlaşmazlığın El İbadi ve Erdoğan arasındaki gerilimi tırmandırması üzerine, hafta başında ABD devreye girmişti. ABD Dışişleri Bakanlıüı sözcüsü John Kirby "Tarafları ortak düşman olan IŞİD'e karşı odaklanmaya çağırıyoruz" demişti.

Erdoğan Konya'daki konuşmasında, yeni anayasa ve başkanlık sistemi konularına da değindi.

"Gelin millete götürelim eğer milletim bu işe evet diyorsa hayırlı olsun diyelim ve başkanlık sistemine adımı atalım" diyerek konunun referanduma taşınması çağrısını yapan Cumhurbaşkanı, başkanlık sisteminin de siyasi partileri zayıflatmayacağını, aksine güçlendireceğini ifade etti.

Dün bir televizyon kanalının yayınına katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başkanlık sistemini de içeren yeni anayasanın gelecek yıl bahar aylarına kadar referanduma götürülebileceğini söylemişti.