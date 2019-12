-ERDOĞAN: KKTC'YE DESTEĞİMİZ HER ALANDA SÜRECEK LEFKOŞA (A.A) - 14.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kalkınması ve güçlenmesi, Kıbrıs Türklerinin geleceğinin güvence altında olması için Türkiye'nin her alanda desteğini sürdüreceğini vurguladı. Başbakan Erdoğan, KKTC'nin 27. kuruluş yıldönümü nedeniyle KKTC Başbakanı İrsen Küçük'e gönderdiği kutlama mesajında, ''Tüm adaletsizliklere karşın Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin daima yanında bulunacağımızı, Kıbrıs Türk halkının refah ve üretkenliğinin artırılmasını sağlayacak reform ve kalkınma hamlelerini birlikte sürdürmeye kararlı olduğumuzu bilmenizi isterim'' ifadelerine yer verdi. KKTC Başbakanlığından verilen bilgiye göre, Başbakan Erdoğan mesajında, KKTC'nin ilanının 27. yıldönümü münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Şahsı adına Küçük ve Kıbrıs Türk halkını kutladı. Başbakan Erdoğan mesajında şunları kaydetti: ''Kıbrıs Türkü'nün hak ve eşitlik mücadelesinin en anlamlı eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, hukukun üstünlüğü ilkesine dayanan, insan haklarına saygılı, çoğulcu demokratik rejimiyle bölgesinde bir barış ve istikrar unsurudur. Kıbrıs Türk halkı, kapsamlı bir çözüm yolunda üzerine düşeni büyük bir sabır ve iyi niyetle yerine getirmekte, bu yöndeki iradesini tüm dünyaya göstermektedir. Kıbrıs Türk tarafının devam eden süreçte barış ve uzlaşı yolunda atmış olduğu yapıcı adımlar her türlü takdirin üzerindedir. Anavatan Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması ve güçlenmesi ile Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin geleceklerinin güven altında olması için her alanda desteğini devam ettirecektir. Tüm adaletsizliklere karşın Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin daima yanında bulunacağımızı, Kıbrıs Türk halkının refah ve üretkenliğinin artırılmasını sağlayacak reform ve kalkınma hamlelerini birlikte sürdürmeye kararlı olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu mutlu yıldönümünde heyecan ve gururunuzu paylaşarak, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramınızı kutlar, Kıbrıs Türk halkına huzur ve esenlik dolu günler dilerim.'' -BOZULACAK BİR ANLAŞMA DÜŞÜNMÜYORUZ Kıbrıs'ta bir anlaşma için müzakere masasında bulunduğunu ifade eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Derviş Eroğu, ''Ama biz 1960 anlaşmasındaki gibi 3 yıl içerisinde bozulacak bir anlaşmayı düşünmüyoruz. Bu nedenle sütten ağzımız yandı, yoğurdu üfleyerek yemek mecburiyetindeyiz ve müzakerelerde de o denli dikkatli hareket etmek mecburiyetindeyiz'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC'nin 27. kuruluş yıldönümü kutlamalarına TBMM'yi temsilen katılmak üzere dün gece KKTC'ye gelen TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’u kabul ederek, bir süre görüştü. TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, yaptığı konuşmada, TBMM’yi temsilen KKTC'nin kuruluş yıldönümünde Kıbrıs Türk halkı ile birlikte olmaktan mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Kıbrıs sorununda devam eden görüşme sürecinde Türkiye’nin her zaman federasyona dayalı bir çözümden yana olduğunu ve bunu samimi bir şekilde ortaya koyduğunu kaydeden Sadık Yakut, bu sürecin olumlu tamamlanacağı düşüncesinde olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun başladığı görüşme sürecinde attığı iyi niyetli adımların dünyada ve Birleşmiş Milletler’de taktirle karşılandığına işaret eden TBMM Başkan Vekili Yakut, ''Türk tarafının bu sürece olumlu katkılarının devam edeceği düşüncesindeyiz. Tabii ki sürecin sonucunda bir olumsuzluk olursa tüm dünya Kıbrıs Türk halkının ne kadar samimi olduğunu, Rum kesiminin ise ne kadar samimiyetsiz olduğunu görecektir'' dedi. Yakut, Kıbrıs Türk halkının bayramını kutladı. -''KÖTÜ KOMŞU BİZİ DEVLET SAHİBİ YAPTI''- Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, KKTC'nin 27. kuruluş yıldönümünde, TBMM adına Sadık Yakut ve heyetini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Bu vesile ile sizin şahsınızda başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, milletvekilleri ve tüm meclis çalışanlarının Kurban Bayramlarını da kutlarım'' dedi. TBMM'nin aldığı kararla 1974 Barış Harekatı’nın yapıldığını ve bugünlere gelindiğini anımsatan Eroğlu, ''Çok şükür bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 27. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. ‘Kötü komşu insanı ev sahibi yapar’ derler bizi de devlet sahibi yaptı'' diye konuştu. Devem eden müzakere sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Eroğlu, görüşme masasında hala daha uzlaşmama düşüncesinde olanların çeşitli senaryoları ile karşı karşıya gelmekte olduklarını vurguladı. Müzakere masasında KKTC’yi temsilen anlaşma amacıyla bulunduğunu kaydeden Eroğlu şöyle konuştu: ''Tabii ki anlaşma kalıcı ve yaşayabilir olursa bir anlamı olabilir. 1960 anlaşmasındaki gibi 3 yıl içerisinde bozulacak bir anlaşmayı düşünmüyoruz. Bu nedenle sütten ağzımız yandı, yoğurdu üfleyerek yemek mecburiyetindeyiz ve müzakerelerde de o denli dikkatli hareket etmek mecburiyetindeyiz. Bu görüşmeleri sürdürürken ve masada haklılığımızı savunurken her zaman olduğu gibi en büyük güvencemiz Anavatan Türkiye ve tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Bugün bu iradenin temsilcileri olarak sizler aramızdasınız, bizleri onurlandırmış bulunuyorsunuz. Meclis adına düşüncelerinizi ortaya koydunuz. Kıbrıs Türk halkı adına sizlere hoş geldiniz diyorum ve teşekkür ediyorum.'' -DSP GENEL BAŞKANI TÜRKER DSP Genel Başkanı Masum Türker ise KKTC'nin 27. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, KKTC'nin çok zor şartlar altında kurulmuş bir cumhuriyet olduğunu belirterek, 1963 yılında Rumlar tarafından siyasi halkları gasp edilen Kıbrıs Türk halkının, uygulanan tüm baskılara karşı direnmesinin ve 1974'te partilerinin kurucusu ve kuramcısı Bülent Ecevit'in Başbakan olarak verdiği emirle yapılan müdahaleden sonra Ada'ya barış ve huzurun gelmesinin, DSP açısından KKTC'yi daha da önemli kıldığını ifade etti. ''Kıbrıs Barış Harekatı ile huzur ortamına kavuşan Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım 1983'te kurduğu KKTC'nin kazanılmış haklarından geri adım atılamaz'' diyen Türker, KKTC halkının haklarının korunmasının KKTC'nin olduğu kadar, Türkiye Cumhuriyeti'nin de sorumluluğunda bulunduğunu vurguladı. Türkiye'de hangi partiden hangi hükümet iş başına gelirse gelsin, Türkiye Cumhuriyeti adına, KKTC için Bülent Ecevit'in mimarlığını yaptığı politikayı sürdürmek zorunda olduğunu belirten Türker, şunları kaydetti: ''Her türlü baskı ve izolasyona karşın, Ada'da kalıcı bir barışın sağlanması için KKTC üzerine düşeni yaparken, birilerinin talimatlarıyla hareket edenler, Kıbrıs davasından taviz veremezler. Buna hakları yoktur. Çünkü Kıbrıs milli davamızdır ve tarih boyunca da öyle kalacaktır. Hangi hükümet iş başında olursa olsun, 20 Temmuz 1974'te Ada'ya yapılan Barış Harekatı'nı unutmamalı ve ulusumuz adına yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmelidir. Bülent Ecevit, o dönemde pek çok Batı ülkesinin ve ABD'nin tepkisine rağmen yılmamış, iki toplum arasında çatışmaları önleyecek en önemli adımları atmış ve kalıcı kılmıştır. KKTC, bağımsız ve özgür bir devlet olarak tartışmaya yer bırakmayacak şekilde varlığını ispatlamış bir ülkedir. Kıbrıs davasının önemini kavrayamayanlar bilmelidirler ki, KKTC kimse tarafından yok edilemez. Kimse unutmamalıdır ki KKTC halkı ile Türkiye Cumhuriyeti halkı arasındaki bağlar asla koparılamaz. Kimliğinde Türkiye Cumhuriyeti damgasını taşıyan her Türk vatandaşı, yüreğinde DSP'nin güvercinini taşıyan her bir DSP'li, KKTC ile Türkiye arasındaki bağı her zaman koruyacaktır. DSP, KKTC için verilen mücadeleleri unutmayacak ve asla unutturmayacaktır.''