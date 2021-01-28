Erdoğan: DSÖ verilerine göre, Covid-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten 3. ülkeyiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreninde yaptığı konuşmasa Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine işaret ederek, Türkiye'nin ABD ve Çin'den sonra Koronavirüs konusunda en çok aşı projesi yürüten üçüncü ülke olduğunu söyledi. Erdoğan, "Salgın henüz ülkemiz sınırlarına dayanmadan kurduğumuz TÜBİTAK Covid-19 platformu ile adeta bir bilim seferberliği başlattık. Bu platformlardaki 436 araştırmacımız aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyorlar" diye konuştu.

Yerli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Erdoğan, 3 aşı adayının faz çalışmalarına başlamak üzere olduğunu açıkladı, “Yenilikçi aşı adaylarının yerli üretimi konusunda çalışıyoruz” dedi.

"Kısır ideolojik bakış açılarıyla eğitim öğretim sistemimiz üzerinde kurulan tüm bariyerleri kaldırdık" diyen Erdoğan, kendini geliştirmek isteyen her öğrenciye imkan sağladıklarından bahsederek, "Önceki zamanlarda kısır bakış açılarıyla eğitim sistemi üzerine kurulan bariyerleri kaldırdık ifadesini kullandı.

"Bir ilimin sadece eyleme dönüşmesi yeterli değildir. Gerekli olan faydalı hale gelmesidir" diyen Erdoğan sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Sizlerin ortaya koyduğu bilimi özgün kılan da işte bu hassasiyettir. o yüzden faydasız ilimden Allah'a sığınırız. Kendinizden feragat ederek yürüttüğünüz hayatınızı adadığınız çalışmalar insanlığa fayda sağlamıyorsa o zaman şöyle oturup ne yaptığımızı bir düşünmemiz lazım. Her medeniyet kendi teknolojisini her teknoloji kendi kültürünü ve değerini belirler. Bilim ve teknolojiyi yıkıcı bir yük olarak gören ve diğerlerine üstünlük kurmak, bir sömürü aracı olarak kullanan ülkeler var. Bizim medeniyetimiz bu noktada diğerlerinden ayrılıyor. Onlar yeni savaşlar başlatır biz yeni bir teknoloji geliştirdiğimizde ise bunun o coğrafyalarda sefaletin önüne geçmek için kullanırız. Bizim medeniyetimize yakışan da bu duruştur. Türkiye'yi, kritik teknolojilerin pazarı değil üreticisi yapma hedefimizin altında yatan ana sebep de budur. Sizlerin laboratuvarlarda yaptığınız çalışmaların gün yüzüne çıkması somutlaşması hedeflerimiz bakımından çok önemlidir."

"Salgın henüz ülkemiz sınırlarına dayanmadan kurduğumuz TÜBİTAK Covid-19 platformu ile adeta bir bilim seferberliği başlattık. Bu platformlardaki 436 araştırmacımız aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyorlar" diye konuşan Erdoğan, "DSÖ verilerine göre Amerika ve Çin’den sonra Covid-19 konusunda aşı projesi yürüten 3. Ülke durumundayız" dedi.

Öte yandan Erdoğan, "2025 yılında Dünya Bilim Forumu'na ev sahipliği yapmaya talip olduk, hazırız" dedi.