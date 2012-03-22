Erdoğan: Kişilerle kulüpleri ayrılsın, kişilere en ağır ceza verilsin

T24 - UEFA Genel Kurulu'ndaki konuşmasında 'şike' iddialarına değinen Başbakan Erdoğan, gerçek ve tüzel kişilerin birbirinden ayrılması ve kişilere en ağır cezaların verilmesi gerektiğini söyledi.



Başbakan Erdoğan, İstanbul'daki UEFA Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan, UEFA Başkanı Platini ile Türkiye'deki 'şike' davasıyla ilgili sık sık açıklamalarda bulunan Genel Sekreteri Gianni İnfantino'nun da dinlediği konuşmasında Türkiye'deki 'şike' iddialarına değindi.

Erdoğan, burada gerçek kişilerle tüzel kişilerin birbirinden ayrılması ve suç işleyen kişilere en ağır cezaların verilmesi gerektiğini söyledi.

'Şike' iddialarıyla ilgili açıklamaları öncesi endüstriyel futbolun sporun ruhunun önüne geçmemesi ve sporun gösteri sanatı olarak kalması gerektiğini belirten Erdoğan, sporun şike ve hile ile anılmasını önlemek için tedbirler almak zorunda olduklarını söyledi.

Bu amaçla sporda şiddet yasasını çıkaran bir hükümetin başbakanı olduğunu belirten Erdoğan, bir konu da açıklama yapma sorumluluğu hissettiğini belirterek sözü Türkiye'deki 'şike' iddialarına getirdi.



"Kişilere en ağır cezalar verilsin"



Hukukta suçların şahsiliği ilkesi olduğunu belirten Erdoğan, siyasetçiler olarak kendilerinin de gerçek ve tüzel kişiler noktasında sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Burada değerlendirmeyi iyi yapmak lazım. Gerçek kişilerin işlediği suçlar nedeniyle tüzel kişiler ceza alırsa, sadece o tüzel kişilik değil milyonlarca sempatizan da cezalandırılmış olur" dedi.

Erdoğan, suçların şahsiliği ilkesinden hareketle, kim olursa olsun en ağır cezaların verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



"Kramponlarımı babamdan saklardım"



Başbakan Erdoğan'ın, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA'nın 36. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan bazı satır başları şöyle:

— Türkiye, futbol sevdalılarıyla dolu ve futbol ekonomisi noktasında Avrupa'da ciddi bir yere sahip ülke konumunda. Genç nüfusuyla spor için de büyük bir potansiyel barındırıyor.

— Hükümet olarak spora çok büyük yatırımlar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. 2012'de 18 yeni stat yapımına başlarken, 352 yeni tesisi de bitireceğiz. Altyapı eksiklerini de; hızlı tren, havalimanları ve otolyollar noktasında, seferberlikle giderme çalışmaları içerisindeyiz.

— Futbol tarihi boyunca dünyada ve Türkiye'de vahim ve acı olaylar yaşandı ama hiçbiri futbolun ruhundan bir şey alıp götürmedi. Tam tersine futbol, Afrika ülkelerinin Pele'yi seyretmek için ateşkes ilan etmesini sağladı.

— 1967'de başladım ve 1982'ye kadar 15 sene amatör olarak futbol oynadım. Bu süre bana koordinasyon ve kolektif çalışma açısından büyük katkı sağladı.

— Rahmetli babamla ben de maç halindeydik. O okumamı isterken ben futbol kariyerimi ilerletme planları yapıyordum. Sakatlandığımda ondan saklar, acımı gizler ve görmesin diye kramponlarımı saklardım...