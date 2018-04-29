T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Erdoğan: Kısa sürede Tel Rıfat'ı da alıp harekâtı amacına ulaştıracağız

Trabzon'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'nda bir sonraki hedefin Tel Rıfat olacağı sinyalini verdi. Erdoğan "Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp harekâtı amacına ulaştıracağız" dedi.

29 Nisan 2018 20:30

Trabzon 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'nda bir sonraki hedefin Tel Rıfat olacağı sinyalini verdi.

Erdoğan "Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp harekâtı amacına ulaştıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Fırat Kalkanı Harekâtı ile ilk darbeyi vurduk. Ardından Zeytin Dalı Harekâtı ile terör koridorunu Akdeniz'e bağlama çabasını kestik. Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp bu harekâtı amacına ulaştıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında ABD'ye de şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Münbiç (Menbic) konusunda bize verilen sözlerin gereğinin yerine getirilmesini bekliyoruz. Amerika'nın bir anca önce Münbiç'in denetimini bölgenin gerçek sahibine devretmesi lazım. Terör örgütü buradan çıkartılmazsa o zaman bu işi biz yapmak mecburiyetinde kalırız."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta Suriye'de YPG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki Menbic kentinden çekileceğini, bundan sonra Menbic'te güvenliği Türk ve ABD askerlerinin sağlayacağını söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TrabzonCumhurbaşkanı Erdoğan Zeytin Dalı HarekâtıTel RıfatErdoğanOlağanKongresiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zeytin Dalı HarekâtıKalkanı HarekâtıArdından Zeytin Dalı HarekâtıAkdenizKısaABDAmerika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24