Erdoğan: Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız günlerine döndürmeye çalışanlara itibar etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yukarı Afrin Barajı açılışında açıklamalarda bulundu.

Söz konusu Yukarı Afrin Barajı için, "Hayati bir yatırım olarak hizmete girmiştir" diyen Erdoğan, "Şehrimize yıllık 19 milyon metreküp içme suyu sağlayacak 43 kilometrelik isale hattının da tamamlanmasıyla artık Kilis'in bu sorunu tamamen çözülmüştür. Afrin'in Azez'in Halep'in Münbiç'in kardeşi Kilis, hem kendi vatandaşlarımızla hem de nüfusundan daha fazla sayıdaki misafirleriyle inşallah bir daha susuzluk çekmeyecektir. Yatırım tutarı toplamda 500 milyonu bulan barajımızın ve isale hattımızın ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, "Bununla kalmadık Kilis'e modern bir arıtma tesisi yapımına da başladık" diye konuştu.

"Bu yatırımlar olmasaydı Allah göstermesin çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirdik"

Erdoğan açıklamalarının devamında, "Milletimizin huzuruna neredeyse her gün yeni bir yatırımla çıktığımız sürdürülebilir su kaynakları yönetimi dünya ile birlikte ülkemizde de gün geçtikçe önem kazanıyor. Ülke olarak sahip olduğumuz sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiği gerçeğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Bunun yolu da suyu barajlar vasıtasıyla biriktirmek ve ihtiyaç duyulduğu yer ve vakitlerle kullanmaktan geçiyor. İşte bu amaçla son 19 yılda 276 milyar liralık yatırımla 600 baraj, 423 gölet, 590 hidroelektrik santrali, 1457 sulama tesisi, 262 içme suyu tesisi, 21 atık su tesisi inşa ettik. Toplamda böylece 45 milyar metreküplük bir su depolama hacmine sahip olduk. Bu yatırımlar olmasaydı Allah göstermesin çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirdik" dedi.

Su yönetimi açıklaması: Elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız

"Özellikle sulama yatırımlarında hâlâ katetmemiz gereken mesafe olduğunu biliyoruz. Ancak şunda kadar kurduğumuz alt yapının ehemmiyetinin de farkındayız. İnşallah özellikle GAP bölgemizdeki sulama yatırımlarını akılcı bir proje yönetimiyle hızlı bir şekilde tamamlayarak yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başlayacağız" diyen Erdoğan, "Dünyanın her alanda olduğu gibi su yönetimi konusunda d yeni bir evreye girmeye başladığı şu dönemde elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"Tarım sektörüne verdiğimiz destekleri sürekli artırarak ülkemizi önemli bir gıda ihracatçısı haline getirdik"

Erdoğan, "Tarım sektörüne verdiğimiz destekleri sürekli artırarak sadece kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadık ülkemizi önemli bir gıda ihracatçısı haline getirdik. Ülkemizdeki konutların üçte ikisinden fazlasına denk gelen 12 milyon konut bizim dönemimizde inşa edilmiştir. Bunların 1 milyonu da doğrudan TOKİ tarafından yapılmıştır. Verdiğimiz mücadele ile Türkiye'yi terör örgütlerinin ve su çetelerinin tasallutundan kurtardık. Hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasiyi hukuku hak ve özgürlükleri geliştirme gayretimizi şimdi yeni ve sivil bir anayasa ile taçlandırmaya hazırlanıyoruz" sözlerini kaydetti.

"Eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi bu günlere getirdik"

"Türkiye darbe girişimi dahil, ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine olan bağlılığından, ekonomisini ayakta tutma iradesinden, serbest piyasa kurallarından asla taviz vermemiştir" diyen Erdoğan, "Eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi bu günlere getirdik İnşallah geleceğe de aynı şekilde taşıyacağız. Eski Türkiye alışkanlıklarıyla milletimizin demokratik ve ekonomik kazanımlarına göz dikenlere asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

Erdoğan, “Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuza devam edeceğiz" diyerek sözlerine devam etti.