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Erdoğan, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüştü

Başbakan Erdoğan Türkiye’nin Kırım Tatarlarının yanında olacağını ve onlara hiç bir şekilde zarar gelmemesi için her türlü girişimi yapmaya hazır olduğunu söyledi

17 Mart 2014 03:00

Başbakan Tayyip Erdoğan tüm dünyanın yakından izlediği referandumun yapıldığı Kırım’ın Tatar Milli Meclisi eski Başkanı ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Cemil Kırımoğlu’nu İzmir’de kabul etti.
İzmir’de gerçekleşen görüşmede Erdoğan Türkiye’nin gelişmelere tek taraflı olarak müdahale etmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Türkiye batı dünyası ile birlikte Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunmasını istiyor. Bu konuda Türkiye’nin de içinde bulunduğu NATO bir karar alırsa biz de elbette buna uyarız” mesajını verdi. Konuyu daha önceden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de görüştüğünü belirten Başbakan Erdoğan Türkiye’nin Kırım Tatarlarının yanında olacağını ve onlara hiç bir şekilde zarar gelmemesi için her türlü girişimi yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Erdoğan referandum sonucunun Türkiye tarafından tanınmayacağına dair yarın resmi bir açıklamanın yapılacağını da iletti. Kırımoğlu da Türkiye’nin yanlarında olmasının kendilerine büyük moral verdiğini ifade ederek Kırım Tatar Meclisi’ni boykot çağrısına Kırım Tatarlarının büyük ölçüde uyduğunu vurguladı. Kırımoğlu Rusya yanlıları tarafından yapılan “Kırım Tatarlarının yoğun yaşadığı yerlerde oy kullanma oranı yüzde 70’i geçti” açıklamasının ise gerçekle bir ilgisinin olmadığını söyledi.

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