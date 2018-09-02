Erdoğan Kırgızistan'ı uyardı: Bir gece ansızın umulmadık şeyler olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da 'FETÖ' uyarısında bulundu. Erdoğan, 15 Temmuz hatırlatması yaparak, "Biz damdan düşen olduğumuz için kardeşlerimizi uyarıyoruz. Bunlar askeri de polisi de üniversiteyi de yargıyı da ele geçirirler. Bir gece ansızın umulmadık şeyler olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da bulunan Manas Üniversitesi’nde düzenlenen fahri doktora töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi:

İlk burayı ziyarete geldiğimde buraların alışveriş yerlerinde satın alacak bir şey bulamazdınız. Öyle bir durum vardı. Bunlar bizim için tarih oldu. Şimdi bir diriliş var. Ama bizim için yeterli değil. Daha iyi olacak.

İlk günkü heyecanla biz Kırgızistan’ın yanındayız.

Biz ilişkilerimizi FETÖ gölgesinde kurtararak önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeye kararlıyız. Bunlar hain bir örgüttür.

15 Temmuz’da bize darbe yapanlar Allah göstermesin yarın aynı şeyi burada da yaparlar. Bunlar haindir, bunlar alçaktır.

Biz damdan düşen olduğumuz için kardeşlerimizi uyarıyoruz. Bunlar askeri de polisi de üniversiteyi de yargıyı da ele geçirirler. Bir gece ansızın umulmadık şeyler olur.

Bunlar iradelerini Pensilvanya’ya teslim etmiş olabilirler bizim irademiz sadece Allah’ın elindedir. Bunu başardığımızda önümüzde çözülemeyecek sorun olmadığına yürekten inanıyorum.