Erdoğan: Kimsenin rengine, kimliğine, kişiliğine, şekline, karakterine bürünmemeli, tam tersine kendi rengimizi tüm dünyaya vermeliyiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimsenin rengine, kimliğine, kişiliğine, şekline, karakterine bürünmemeli, tam tersine kendi rengimizi bölgemize ve tüm dünyaya vermeliyiz. Bunun için önce kendi medeniyetimizi, tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi en iyi şekilde öğrenmeliyiz."

Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili genç kardeşim… Sahip olduğumuz güçlü temellerin üzerine bilimin, teknolojinin, tekniğin yardımıyla hep birlikte hayal ettiğimiz ortak geleceğimizi inşa etmek için durmaksızın çalışıyoruz. Hazreti Mevlana’dan aldığımız ilhamla bir ayağımızı sıkı sıkıya kendi vatanımıza, kendi medeniyetimize sabitleyeceğiz. Gelenekten geleceğe, maziden atiye uzanan bir yolu takip edeceğiz. " ifadesini kullandı.

Erdoğan şunları kaydetti:

"İşte bunun için diyorum ki, bizim ihtiyacımız olan kuşak TEKNOFEST kuşağıdır, ASIM’IN NESLİ’dir.Bizim ihtiyacımız olan gençlik “KİM VAR?” diye seslenince sağına-soluna bakmadan “BEN VARIM!" cevabını veren bir gençliktir. Bizim ihtiyacımız olan gençlik, ülkesine ve milletine gönülden bağlı, çağın tüm donanımlarıyla kuşanmış, istikamet sahibi, nereye gittiğinin bilincinde bir gençliktir. Ülkeye ve millete olduğu gibi gençliğe de hiçbir hayrı dokunmayanların foyaları karşılaştıkları her sınamada dökülürken, biz sizleri harflerle kuşaklara bölmüyor, a’sından z’sine hepinizi kucaklayacak eserlerle, hizmetlerle, çalışmalarla bütünleştiriyoruz."