Erdoğan: Kimse, KCK’ya müsaade etmemizi beklemesin

T24 - Başbakan Erdoğan, ‘Türkiye Cumhuriyeti devletinin kalkıp da kendisine paralel bir devlet anlayışına, KCK gibi, müsaade etmesi mümkün değil’ dedi.



Başbakan Erdoğan, Kurban Bayramı namazını kıldığı Sultanahmet Camisi'nden çıkarken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesut Barzani ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta bir sıkıntısı olduğunu belirterek, bu sıkıntının giderilmesi noktasında daha önce de açıklamalarda bulunduklarını anımsattı.



‘Silah bırakma söz konusu olamaz'



Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:



''Bunlar nedir? Kuzey Irak yerel yönetiminin özellikle bizim bu bölgede vermiş olduğumuz mücadelede bizimle beraber Peşmergeler'i bu noktada değerlendirmesi ve gerekli desteği onların da sağlamasıdır. Burada Kuzey Irak yerel yönetimi, bu mücadeleyi verebilecekse, biz kendilerinden bunu bekliyoruz, yoksa müşterek bir mücadeleyse bunu bekliyoruz. Aksi takdirde biz kendimiz gerekli olanı yapmak durumundayız. Bunu söylüyoruz.



Şunu çok açık ve net söyleyeyim, bir defa hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Türkiye'de kalkıp da kendisine paralel bir devlet anlayışına, KCK gibi, müsaade etmesi mümkün değil. Böyle bir şeyi kimse bizden beklemesin. Kimse bizim güvenlik güçlerimizin silah bırakmasını da bizden beklemesin. Çünkü güvenlik güçlerinin silahı, bir kere kendi enstrümanıdır adeta. Onu bırakması söz konusu olamaz. Çünkü tüm vatandaşların can, mal gibi güvenliğini korumakla görevlidir. Silah bırakması gereken birileri varsa bunlar terörist gruplardır. Bunların silahı bırakması lazım ve silahın bırakılması halinde birçok şeyin olumlu istikamette gelişeceğini de rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun için de, eğer olay siyasetse bunun yeri de parlamentodur.

Parlamentoda herkes bu işin mücadelesini verir ve kazanılacak haklar varsa orada dile getirilir ve bu hakların gereği de orada verilir.''



‘İnkar ve asimilasyon politikalarını kaldırdık'



Bir gazetecinin Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesut Barzani ile dünkü görüşmesine ilişkin soru üzerine Erdoğan, iktidarları döneminde red, inkâr politikalarını tamamen ortadan kaldırdıklarını, asimilasyon politikalarına karşı da, iktidarın ciddi mücadeleler vermek suretiyle bunu da adeta sıfırlama noktasına geldiğini söyledi.



Erdoğan, hiç bir zaman bu ülkede Kürt gerçeğini halkın görmezlikten gelmediğini ifade ederek, şöyle konuştu:



''Bu ülkede benim Türk vatandaşım ne denli bir gerçekse, bir vakaysa, aynı şekilde Kürt vatandaşım da, Laz'ı da, Çerkez'i de, Abhaz'ı da, Roman'ı da, Arnavut'u da velhasıl hepsi bu ülkenin bir gerçeğidir ve biz bunları birer zenginlik kabul ediyoruz. Bu farklılıklar bizim zenginliğimizdir. Etnik unsurların farklılığını hiç bir zaman birbirimize düşmanlık nedeni olarak görmedik, göremeyiz, bir zenginlik olarak görüyoruz, görmeliyiz ve geleceğe de böyle girmeliyiz. Ama burada bir şeyi hep beraber paylaşmalıyız. O da; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da kimseyi rahatsız etmemeli. Olayın aslı budur.''



Başbakan Erdoğan, bugün İstanbul'da bulunacağını ve sonrasında memleketi Rize'ye gideceğini belirterek, 11 Kasım Cuma günü de Van'ı ziyaret edeceğini bildirdi.



Erdoğan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile birlikte Kurban Bayramı namazını kıldığı Sultanahmet Camisi'den ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

‘Dünya bunlarla programlanmış'



Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, bu bayrama bir taraftan Çukurca'daki 25 şehit, ardından Van depremi sebebiyle 604 vatandaşın ebediyete yürüyüşü ile girildiğini söyledi.



''Bunlar tabii acımız ama dünya adeta bunlarla programlanmış'' diyen Erdoğan, 4 bin 500 civarındaki yaralıya da Allah'tan şifa diledi.



Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



''Şehitlerimize ve Van depreminde ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine baş sağlığı temennilerimi ifade etmek istiyorum, şahsım ve milletim adına. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Kurban Bayramı, öncelikle milletimiz için, milletimizin birliğine beraberliğine vesile olsun diyorum. Tüm insanlığın barışına vesile olsun diyorum. Bu temenni ile milletimizin bayramını kutlarken, bir kez daha Van depreminde milletimizin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu sebebiyle milletimize özellikle teşekkür ediyorum. Canı gönülden onların yaklaşımını kutluyorum, tebrik ediyorum.''



Başbakan Erdoğan, Van'da kalıcı konut çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, ''İnşallah en kısa zamanda, şu anda geçici konutlarla sürdürdüğümüz süreci, fevkalade bir hal olmadıktan sonra, mevsim koşulları çok büyük engel çıkarmadıktan sonra, temmuz gibi, programlarımızla bu işi, yoğunlukla yapılacak bir çalışma, inşallah neticelendirmemize vesile olacaktır'' dedi.



Şu anda ihale çalışmalarının yürütüldüğünü kaydeden Erdoğan, gerek Van merkez, gerek Erciş merkez ve köylerdeki yapılanmalara süratle girileceğini bildirdi.

'Kentsel Dönüşüm'e değindi



Erdoğan, daha önce açıkladığı yasal düzenlemeyi de yapmak suretiyle bu işe daha farklı bir hız kazandırmayı da planladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:



''Tüm belediyelerimizle beraber ülke genelinde bu şekilde zemin etütlerinden tutunuz, depreme dayanıklılık vesaire bütün binaların bu incelemelerine varıncaya kadar ülke genelinde bu tür bir kentsel değişim dönüşüm projelerini de uygulamaya koyma gayreti içinde olacağız. Bu artık hepimizin ortak sorunudur, ortak meselemizdir. Bunu beraberce çözmeye mecburuz. Bu konuda vatandaşlarımızın da bizleri anlayışla karşılayacağına, bir dayanışma içinde bunu yapacağımıza inanıyorum. Çünkü bu millet karar verdiği zaman bu işlerin üstesinden gelir, ama kimse burada kalkıp da 'Benim yerim böyledir, benim yerim şöyledir' şeyine girmemeli. Çünkü ben de İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanlığını yapan bir Başbakan olarak, bu noktada vatandaşlarla karşılaştığımız zorlukları bilen birisiyim. Dayanışma içinde olursak, hem vatandaşlarımızın oturdukları binalardaki yaşam riskini minimize ederiz, hem de çok daha modern binalara, modern şehirlere kavuşmuş oluruz. Ben tekrar milletimizin Kurban



Bayramı'nı kutluyorum, tebrik ediyorum ve kesilen kurbanların fakirlerimiz için bir farklılık olacağına inanıyorum ve kabulünü Rabb'ımdan temenni ediyorum. Hayırlı olsun.''







'Bedelli askerlik acil bir konu'



Bedelli askerlik konusunun kendisi için acil bir konu olduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, elde edilecek gelirin nerede kullanılacağına ilişkin ise “Benim gönlümde bir şey var, açıklayacağım” dedi.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa dönüşü uçakta bedelli askerlikle ilgili açıklamalarda bulundu.



Başbakan Erdoğan "Bedelli askerlik benim için önemli ve acil bir konu" diye konuştu.



Bedelli askerlikle ilgili Genelkurmay Başkanı ile yapılan çalışmaların belli bir olgunluğa geldiğini belirten Erdoğan, "Beklentiler var bir an önce bitirip o beklentileri karşılarız, bir rahatlama sağlarız" dedi.



Süre konusunda ise Erdoğan "Bütçe görüşmeleri öncesine sıkıştırabilir miyiz bilmiyorum" yorumunu yaptı.



Adaletsizlik olmaması için bedelli askerlikten belli bir yaşın üstündekilerin faydalanabileceğini belirten Erdoğan, elde edilecek gelir için ise "Benim gönlümde bir şey var, açıklamayı ben yapacağım" dedi.



Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili de konuşan Erdoğan, şunları söyledi: "Temennim, hiçbir önyargıya yeni anayasayı kurban etmeden bu çalışma sürdürülür ve 2012 sonuna kadar da netice alırız."