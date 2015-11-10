Erdoğan: Kimse Fırat’ın batısına geçemez, çok kararlıyız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerinin IŞİD'le savaşmak için Fırat Nehri'nin batısına geçip geçmeyeceği tartışmalarıyla ilgili olarak, "Kimse Fırat’ın batısına geçemez, bu konuda çok kararlıyız. Geçen gün teşebbüs ettiler, gereğini yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 zirvesi için yapılan hazırlıkları yerinde izlemek amacıyla Antalya'ya gitmeden önce Ankara'da konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi:

14’ü yoğun olarak liderlerle ikili görüşme olarak geçecek. Geniş kapsamlı liderlerle bir yemeğimiz olacak. 15’inde ise gerek G-20 başlıkları çerçevesinde yapacağımız ana çalışmalar ve çalışma yemekleri olarak 3 ayrı çalışmamız olacak. Tüm liderlerin kendi aralarında ikili görüşmeleri olacaktır. Oturumları yöneteceğim için ayrılmam mümkün değil ama boşluklarda planlanan görüşmeleri yapacağız. 16’sında son bir çalışma yemeğimiz olacak, bunun ardından sonuç bildirgesiyle beraber basın toplantısını yapacağız. Bunda tabi tüm emeği geçen gerek G-20 sekreteryasından bütün sayfalara kadar, bakan arkadaşlara kadar, hepsine çok teşekkür ediyorum. Liderlerin hassasiyetine çok teşekkür ediyorum. Arjantin’deki seçimler sebebiyle Arjantin Cumhurbaşkanı gelemeyecek. Onun dışındaki tüm cumhurbaşkanları, hükümet başkanları, bakanlar, 10 bini aşkın misafirimiz olacak.

Bunların hemen hemen tamamı netleşmiş vaziyette. Bu zirvelerde, 2008’den bu yana hepsine katıldım. Bir tanesi hariç. Önceden planlananlar olur, gündem süreci içinde de görüşmeler planlanır. Bu zaman zaman ikili olur, zaman zaman heyetler arası olur. Burada da bütün liderler, bunlar gerçekleşecek.

Suriye’ye ortak kara operasyonu gündemde. Cerablus üzerinde. Bu var mı?

Türkiye için tehdit oluşturan tüm terör örgütlerine karşı, gerek kendi başına, gerek kolektif olarak ortak koalisyon güçleri olarak attığı ve atacağı adımlar var. İncirlik’te birçok uçak var. Bu konuda kararlıyız, bu kararlılığı çok net ortaya koyacağız. Obama’yla yaklaşık 45 dakika süren salt bunu konuştuğumuz bir görüşme yaptık.

Özellikle DAEŞ’i vuruyoruz deyip sivillerin vurulması, Bayırbucak Türkmenlerinin vurulması hoş karşılanacak bir şey değil. Kendilerine de hatırlattık. Bizim için uluslararası terör Suriye ağırlıklı olarak, mülteci başlıklı bir çalışma yemeğinin konusunu oluşturacak.

Şu tampon bölge olayını literatürümüzden çıkaralım. Bir uçuşa yasak bölge olayı vardır. Terörden arındırılmış bölge ve eğit-donat olayı söz konusudur. Eğit-donat baştan itibaren devam ediyor. Terörden arındırılmış ülke konusunda dost ülkeler de bu noktaya gelmeyi başladı. Uçuşa yasak bölge konusunda da olumlu gelişmeler var. Kimse Fırat’ın batısına geçemez, bu konuda çok kararlıyız. Geçen gün teşebbüs ettiler, gereğini yaptık.