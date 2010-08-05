T24- Başbakan Erdoğan, "Kimse bizi ordu ile, Silahlı Kuvvetler ile hükümetimiz arasında, kendilerine göre, bir gerginlik yaratmanın gayreti içerisine girmesin" dedi.



NTV'de yer alan habere göre, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ordu ile hükümet arasında gerginlik olduğu iddialarını yorumladı.



Erdoğan, "Kimse bizi tuzağa çekmesin. Kimse bizi ordu ile, Silahlı Kuvvetler ile Hükümetimiz arasında, kendilerine göre, bir gerginlik yaratmanın gayreti içerisine girmesin. Biz, anayasamızda kurumlarımızla ilgili yapılan tanım neyse, belirlenen neyse bu tanımın gereğini bugüne kadar yerine getirdik, bundan sonra da bunları yerine getirmeye devam edeceğiz. Bizler birilerinin talimatına göre değil, milletimizin sesine uyarak adımlarımızı atıyoruz'' dedi.