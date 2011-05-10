-ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'DAN TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 10.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ''kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' iddiasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı davada, 7 bin lira manevi tazminat kazandı. Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mutluhan Karagözoğlu katıldı. Avukat Cemaloğlu, ''dava konusu konuşmada müvekkili Erdoğan'ın kişilik haklarının ihlal edildiğini'' ileri sürerek, davanın kabul edilmesini istedi. Avukat Karagözoğlu ise ''davacı Erdoğan'ın da konuşmalarında müvekkili Kılıçdaroğlu hakkında 'omurgasız' şeklinde beyanlarda bulunduğunu'' ifade ederek, dava konusu konuşmadaki ifadelerin eleştiri niteliğinde olduğunu savundu. Karagözoğlu, davanın reddine karar verilmesini talep etti. Yargıç Özden Güler, davayı kısmen kabul ederek, Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yasal faiziyle 7 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, 26 Ekim 2010 tarihinde, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ''Erdoğan'ın şahsiyet haklarına saldırı kastıyla fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu'' iddia edilmişti. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasında, ''...İnsanda biraz utanma olur, insanda biraz ahlak olur, insanda biraz insana saygı olur, insanda biraz onur olur... Kim samimi, kim dürüst, kim omurgalı? Eğer verdiğin sözün arkasında durmuyorsan sayın başbakan sana omurgasız derler, kusura bakma...'' şeklinde ifadeler kullandığı anımsatılmıştı. Dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'dan, yasal faiziyle 100 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.