Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ırkçılığa tepki gösterdi

Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Kutlu Doğum Haftası etkinliğinde bir araya geldi. Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada Kevser suresini örnek göstererek 'ırkçılık' eleştirisinde bulundu.

Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte 3 lider de konuşma yaptı.

Erdoğan, konuşmasında Kevser suresi üzerinden ırkçılık eleştirisi yaptı, "Kevser Suresi ırkçılığın kesin reddidir Kevser Suresi asabiyetin reddidir" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"(Biz sana kevseri verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Doğrusu sana buğzeden ebterin, yani soyu kesik olanın ta kendisidir) İşte bu ayetin rehberliğinde Hazreti Peygamberin şahsı manevisinde bugün karşı karşıya kaldığımız meseleleri tekrar tekrar düşünmek zorundayız. Kevser Suresi ırkçılığın kesin reddidir.

Kevser Suresi asabiyetin reddidir. Her gün namazlarımızda okuduğumuz Kevser Suresi soy üstünlüğü iddia edenlere, asalet taslayanlara, kendisini diğerinden üstün görenlere Rabbimizin verdiği kesin ihtardır. Oğullarıyla övünenler, soylarıyla böbürlenenler, mezarlardaki ölülerini dahi sayacak kadar kafataslarını ölçecek kadar aklını ve izanını kaybedenler aynı şekilde Kevser'i de kaybetmişlerdir.

Bizler 780 bin kilometrekare üzerinde tıpkı dünya sathına yayılmış Müslümanlar, müminler gibi en önce Kevser Suresi'ni öğrenen, en önce çocuklarımıza Kevser suresini öğreten onu tekrar tekrar okuyan bir ümmetiz. Soy üstünlüğünü, asabiyeti kesinlikle reddeden bu sure bizim birbirimize nasıl bakmamız gerektiğini gösteren ölçüdür.

Kendisini diğerinden üstün gören, kendi ırkını, kendi soyunu, kendi kavmini ve kabilesini diğerinden üstün gören veya üstte gören Kevser'i kaybetmiş, Hazreti Peygambere takdir edersiniz ki yüz çevirmiştir."



Kılıçdaroğlu: Ötekileştirmeye karşıydı



Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ınkine benzer mesajlar verdi.

Hz. Muhammed'in insan haklarında ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bir gün bir cenaze geçerken ayağa kalkmıştı. Cenazenin gayrimüslim olduğunu söylediler. Bunun üzerine 'insan değil mi ' diye yanındakileri uyarmıştır. Çünkü insan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktı.

Hz. Muhammed, Selman-ı Farisi'nin özgürlüğüne kavuşabilmesi için de 300 fidan dikilmesine bizzat yardım etmiştir. Çünkü, O özgürlüğün timsalidir. Bedir Savaşı'nda öldürülen Mekke'li müşriklerin cesetlerini ortada bırakmamıştır. Onların defnine katılarak, düşman da olsa insan onurunun korunmasına özen göstermiştir.

Bu güzel gecede, Yunus Emre'deki aşk peygamberini, Mevlana'daki muhabbet, sevgi peygamberini, Ahmet Yesevi'deki hikmet peygamberini, Hacı Bektaş-ı Veli'deki şefkat peygamberini, sevgililer sevgilisi Hz. Muhammedi, O'nun manevi huzurunda, O'nu en derin muhabbetle selamlıyorum."



Bahçeli'den de benzer mesajlar



Devlet Bahçeli de üstünlüğün ırka, mezhebe, soya göre belirlenmediğini belirterek, Allah katındaki üstünlüğün takvada olduğunu kaydetti.

İslam'ın özünde kardeşlik, gerçek anlamıyla barış ve huzur içinde birlikte yaşama ülküsü olduğunu söyleyen Bahçeli, "Doğruluğu ile insanlara örnek olduğu gibi, bu alandaki hikmetli sözleriyle de ümmetini yanlıştan ve sapkınlıktan azami derecede muhafaza etmeye çalışan yine kendisi olmuştur. Bu açıdan herkesi kavramış, her yanlış ve yozlaşma içinde çırpınana elini uzatmıştır. Çünkü Efendimiz'de insanları ayırmayan, insanları farklılaştırmayan muazzam bir birliktelik iradesi yer almıştır" diye konuştu.

Etkinliğe 3 liderin yanı sıra İçişleri Bakanı Muammer Güler, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç da katıldı.