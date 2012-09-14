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Erdoğan: Kılıçdaroğlu kılavuzunu iyi seçsin

Afyonkarahisar'daki patlamayla ilgili ilk inceleme sonuçları tamamlandı

14 Eylül 2012 23:07

 

Başbakan Erdoğan, Askeri savcılığın 'Afyon'daki patlamada sabotaj belirtisine rastlanmadığı'na yönelik açıklamasıyla ilgili "Bundan sonraki soruları Kılıçdaroğlu'na sormak lazım, kılavuzunu iyi seçsin" dedi.
 
Askeri savcılık, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Yüzde 99.5 sabotaj" dediği olayda sabotaj bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.
 
Bu açıklama Saraybosna ziyareti sırasında Erdoğan'a soruldu.
 
Erdoğan, "Askeri savcılık gerekli açıklamayı yaptı. Bundan sonraki soruları Kılıçdaroğlu'na sormak lazım" diye konuştu.
 
“Patlamayla ilgili 'savcılık sabotaj ihtimali yoktur' dediğine göre artık bunun nereye vardığını görüyorsunuz. Onun için bundan sonraki soruları herhalde sayın Kılıçdaroğlu'na sormak lazım. Kılavuzunu iyi seçsin" diye konuştu.
 

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