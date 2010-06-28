Erdoğan: Kılıçdaroğlu ile görüşürüm

T24 - Kanada'da düzenlenen G-20 zirvesi dönüşünde Esenboğa'da havalimamnında açıklamalarda bulunan Başbakan Erdoğan, terörle mücadele konusunun milli bir konu olduğunu belirterek, muhalefetele, gerekirse kendilerinin ilk adımı atması çerçevesinde görüşebileceğini söyledi. Erdoğan, Kanada'da resmi görüşmeler öncesi ABD Başkanı Obama ile yaptığı zirvede İsrail'in, Mavi Marmara saldırısı nedeni ile Türkiye'den özür dilemesi ve Türkiye'ye tazminat ödemesi konusunda görüşbirliğine vardıklarını söyledi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan "Ben Sayın Kılıçdaroğlu ile de görüşürüm, Sayın Bahçeli ile de görüşürüm, diğerleriyle de görüşürüm. Yeter ki burada ortak, samimi bir konsensüs oluşsun" dedi.



G-20 zirvesi için gittiği Kanada'nın Toronto kentindeki temaslarının ardından yurda dönen Başbakan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndaki açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



ABD Başkanı Barack Obama ile yapılan görüşmede gündeme gelen üçlü mekanizmada istihbarat paylaşımıyla ilgili soruyu yanıtlayan Başbakan Erdoğan, ''Üçlü mekanizmanın tabii içeriği hakkında kalkıp bilgilendirme yapmam doğru olmaz, ancak istihbarat paylaşımını aşan bir sürecin içinde olduğumuz muhakkak'' dedi.



Erdoğan, ''Dolayısıyla artık bu istihbarat paylaşımını daha da aşan, yapılması gereken terörle mücadelede ne varsa bunun yapılması noktasında daha kararlı adımların atılması hususu gündemimize geldi. Ve bunu da anlayışla karşıladıklarını, bunu da bu şekilde paylaştıklarını ben de memnuniyetle gördüm'' diye konuştu.





'Muhalefet ile görüşme'





Terörle mücadele konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmesinin söz konusu olup olmadığı sorusuna ise Başbakan Erdoğan, şu yanıtı verdi:



''Bu konuda benim herhangi bir ön yargım yok. Çünkü terörle mücadele konusu bizim için milli bir konudur. Ben Sayın Kılıçdaroğlu ile de görüşürüm, Sayın Bahçeli ile de görüşürüm, diğerleriyle de görüşünüm. Yeter ki burada ortak, samimi bir konsensüs oluşsun ve oturalım ortak kanaatleri birlikte paylaşalım. Bize düşeni biz süratle gerçekleştirelim ve diğer parlamento içinde, parlamento dışında tüm siyasi partiler de kendilerine düşeni yerine getirmek suretiyle, ortak bir söylem, bir dil birliği oluşturabilirsek, bir ortak mücadele platformunu oluşturabilirsek, inanıyorum ki terör örgütünü ademe mahkûm etmiş oluruz ve çok daha kısa sürede netice alma imkanımız olur.''





'Özür ve tazminat konusunda Obama ile mutabık kaldık'





Erdoğan, ''İsrail'le ilişkilerin düzelmesi noktasında siz daha önce Türkiye'nin beklentilerini açıklamıştınız. Sayın Obama ile yaptığınız görüşmeden sonra bu süreçte herhangi bir değişiklik bekliyor musunuz?'' sorusuna karşılık, şunları söyledi:



''Sayın Obama ile bu konuyu görüşeli henüz 48 saat bile olmadı. Bu konuda bir defa gerek özür dilenmesi gerek tazminat konusu gerekse bu ilk iki konu Türkiye-İsrail arasındaki konudur, üçüncü bir konu da Filistin'de uygulanan ambargonun kaldırılması konusudur ve üçü de mutabık kaldığımız konudur.



Nitekim İsrail Başbakanı'nın Amerika'ya yapacağı 7 Temmuzdaki seyahatte de kendileriyle bunu paylaşacaklarını, görüşeceklerini bize ifade ettiler. Daha önceki görüşmelerimiz de de zaten buna yönelik olumlu yaklaşımlarını Sayın Obama'nın kendisinden bizzat gerek telefon görüşmelerimizde gerekse bu görüşmemizde dinledim.''



Erdoğan, Mavi Marmara baskını ile ilgili olarak İsrail'in, "Türkiye'den özür dilemesi" ve "hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödemesi" konularında ABD Başkanı Barack Obama ile mutabık kalındığını da belirtti.





Türkiye hava sahası, İsrail'in askeri uçuşlarına kapalı





Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin ''İsrail Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi, 'Bize herhangi bir bilgi verilmedi, hava sahasının kısıtlandığına yönelik bilgi ya da duyum bize ulaşmadı' şeklinde. Türkiye hava sahasının İsrail'e kısıtlanmasıyla ilgili, kapsamıyla ilgili detay verebilir misiniz?'' diyen bir gazeteciye şu karşılığı verdi:



''İlk olaylar olduğu anda bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamalar, benim yaptığım açıklamalar oldu. Budur zaten, bu açıklamaların yapılması demek anında bu olaya karşı, olaylara karşı verilmiş tepkilerdir. Nitekim o esnada da zaten o ilk günde filanda hava sahamızla ilgili bir geçiş talepleri vardı. Zannediyorum Polonya'ydı, evet bir uçuş talepleri olmuştu. O zaman bu kabul edilmemişti."



Bu arada Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı hava sahası kısıtlaması sivil uçuşları kapsamıyor.





Şeyh Sait anması ve Hatay'da iki köylünün öldürülmesi





Hatay’da iki köylünün öldürülmesi: "Detay hakkında bilgim yok ama netice üzücüdür."



Diyarbakır’daki Şeyh Sait anması: "Eğer hukuka uygunsa, her türlü STK bu tür toplantıları yapabilir."



Milli Güvenlik Siyaset Belgesi: "Medya bizden önce haber alıyor. Bizim önümüze gelmedi, görüşmüş değiliz.”





Obama ile kapsamlı, ikili görüşme





Başbakan Erdoğan, G-20 Zirvesi için bulunduğu Toronto'da ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı görüşmede, terörle mücadelede iş birliği konusundan İran'ın nükleer faaliyetlerine, İsrail'in Gazze'ye yardım konvoyuna yaptığı saldırıdan Afganistan ve Filistin sorunlarına kadar pek çok ikili, bölgesel ve küresel konuda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.



G-20 çerçevesindeki çalışmaların bugüne kadar olan boyutuyla değerlendirildiğini, şu anda gelinen noktada yapılması gerekenleri ve Seul Zirvesi için ne gibi hazırlıklar yapılacağını değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti.



G-20 ülkelerinin en öncelikli konusunun küresel ekonomide başlayan toparlanma sürecinin desteklenmesi ve küresel büyümenin güçlü, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması olduğunu söyleyen Başbakan Erdoğan, bu kapsamda G-20 ülkeleri olarak kısa ve orta vadede hangi adımların atılabileceğinin ayrıntılarıyla konuşulduğunu, bir dizi politika üzerinde anlaşmaya varıldığını aktardı.



Son 7 yılda Türkiye'nin büyüme potansiyelini artıran bir çok yapısal reformun hayata geçirildiğini hatırlatan Erdoğan, ''Bu reformların hem kapsam hem de etkileri açısından diğer ülkelere örnek gösterilebilecek nitelikte olduğunu G-20 ülkelerinin liderleri tarafından da desteklendiğini ikili görüşmelerimizde dinledik. Son dönemde krize karşı hayata geçirdiğimiz, ölçülü, planlı ve iyi hedeflenmiş tedbirler de krizin etkilerinin hafifletilmesine gayet olumlu katkılarda bulunmuştur'' diye konuştu.





BM 4. En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı Türkiye'de düzenlenecek





Zirvedeki konuşmasında ve gerçekleştirdiği görüşmelerde krizin etkilerinin sınırlandırılması, uzun dönemde büyümenin artırılması, güven ve öngörülebilirliğin güçlendirilmesi gibi konulardaki deneyimlerini paylaştıklarını dile getiren Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Bu zirvede üzerinde durduğumuz bir diğer önemli husus da korumacılık eğilimlerinin kontrol altında tutulması olmuştur. Bazı ülkeler bu yönde adımlar attı. Ancak biz Türkiye olarak buna hep karşı çıktık. Yatırımlarla mal ve hizmet ticaretine yeni engeller çıkartılmaması yönündeki tavrımızı güçlü bir şekilde dile getirdik. Biz Türkiye olarak daha katılımcı ve küresel ekonomiyi daha fazla destekleyecek bir uluslararası ticaret sisteminin inşa edilmesinden yanayız. Bunun için Toronto'da da Doha Kalkınma Gündemi'nin en kısa zamanda başarıyla sonuçlandırılması çağrısında bulunduk.''



Türkiye olarak ülkeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması, düşük gelirli ülkelerin dünya ekonomisine daha fazla entegre edilmesi konularında hassasiyet sergilediklerini bildiren Erdoğan, gerek G-20 toplantılarında gerekse diğer platformlarda, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunlarına ilişkin görüşlerimizi kuvvetli bir şekilde dile getirdiklerini bildirdi.



Başbakan Erdoğan, ''Bu hassasiyetimizin somut bir ifadesi olarak 2011 yılı Haziran ayında ülkemizde 'BM 4. En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'nı gerçekleştireceğiz. Az gelişmiş ülkelerin sorunlarının dünya kamuoyunun gündemine taşınmasına yönelik bu çabalarımızın G-20 ülkeleri tarafından takdirle karşılandığını belirtmek isterim. Toronto Zirvesi'nde bu değindiğim hususların yanı sıra küçük ölçekli işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, yolsuzlukla mücadele, iklim değişikliği müzakerelerinin sonuçlanması, aşırı tüketime neden olan fosil yakıt sübvansiyonlarının rasyonelleştirilmesi, terörün finansmanı gibi bir çok konuda görüş ve önerilerimizi muhataplarımızla paylaşma fırsatı bulduk'' diye konuştu.





İngiliz, Rus, Alman, İspanyol ve İtalyan liderlerle heyetler arası görüşme





İngiltere Başbakanı David Cameron, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero ile de görüştüğünü belirten Başbakan Erdoğan, ''Her biriyle hem G-20 gündemindeki konular hem de ülkelerimizi, bölge ve dünya barışını ilgilendiren sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunduk'' dedi.



Başbakan Erdoğan, ''Refahın arttığı, artan refahın daha adil paylaşıldığı, insanlara çalışabilecekleri nitelikli işler sağlayan ve gezegenimizin kaynaklarını daha etkin kullanan, israf etmeyen bir uluslararası ekonomik yapıya ihtiyacımız var. Türkiye, bu ilkeler doğrultusunda bütün uluslararası platformlarda bu çalışmalara artık çok daha fazla katkı vermekte ve yeni sorumluluklar üstlenmektedir. Bütün bu çalışmalarımızın gerek ülkemiz gerek bölgemiz gerekse küresel ekonomi için ufuk açıcı, çok olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum'' diye konuştu.



Başbakan Erdoğan, Kanada Başbakanı Stephen Harper başta olmak üzere zirvenin organizasyonunda payı bulunan tüm Kanadalılara da teşekkür etti.





