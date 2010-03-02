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Dünya

Erdoğan: Kıbrıs'tan asker çekebiliriz!

Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs'ta bir anlaşma sağlanması durumunda adadan askerlerini çekebileceğini belirtti.

02 Mart 2010 02:00

T24- Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs sorununun çözümü konusunda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ve bir anlaşma sağlanması durumunda adadan askerlerini çekebileceğini belirtti.

Kıbrıs Rum basınına konuşan Erdoğan, "Hedefimiz Kıbrıs sorununda kalıcı biz çözüme ulaşmaktır. Bu hedefe ulaşmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Hiç kimse Türkiye'nin bu konudaki samimiyetinden şüphe edemez, etmemelidir" ifadelerini kullandı.

Reuters'ın haberine göre Başbakan Erdoğan bir anlaşma sağlanması durumunda adadan kuvvet çekilebileceğini, ama Türk askerinin adadan ivedilikle çekilmesine yönelik çağrılara olumlu yanıt verilemeyeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ta halen 30 bin civarında askeri bulunuyor. Kıbrıs'ta iki toplum lideri arasında Eylül 2008'de yeniden başlayan görüşmelerde halen önemli bir ilerleme kaydedilemediği belirtiliyor.

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