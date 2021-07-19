Erdoğan: Eşit, egemen iki devletli çözümden bahsediyoruz, bundan yanayız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ta eşit, egemen iki devletli çözümden yana olduklarını söyledi. Erdoğan, KKTC Parlamentosu'ndaki konuşmasında 'müjde' açıklayacağını belirtti.

Erdoğan, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Almanya'daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması hakkındaki kararına ilişkin olarak ise, "Adalet Divanı'nın ismini değiştirmesi lazım" yorumunu yaptı.

Erdoğan, KKTC ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Ziyaretimiz sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la bir araya gelecek, milli davamıza ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair durum değerlendirmesini yapacağız. Kıbrıs Türk'ü Ada'da yarım asırdan fazla bir süredir eşitlik ve adalet mücadelesi veriyor. Kıbrıs Türk halkı Ada'da egemen eşitliğe sahiptir. Kıbrıs'ta çözümü ancak Ada'daki gerçekler temelinde ulaşılabilir. Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir gelecek arzu eden tüm taraflara bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum. Türkiye ve Türk halkının her bir ferdi dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir. Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu, kimin de çözümsüzlükten nemalandığını bir kez daha göstermiştir. Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa, bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir. Biz bir defa eşit, egemen iki devletli çözümden bahsediyoruz, bundan yanayız." dedi.

"KKTC Parlamentosu'ndaki konuşmamda müjdeyi açıklayacağım"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"KKTC Parlamentosu'ndaki konuşmamda müjdeyi açıklayacağım. Burada açıklarsam o zaman oradaki konuşmam boşa geçer."

aşta Azerbaycan olmak üzere değişik ülkelerle temasların üst düzey kurulması gayretimizdir. Bunları devam ettireceğiz. Benzer çalışmaları nerede mağdur, mazlum varsa yapıyoruz. Kosova için... Şu anda 114 olan sayı daha da arttıralım istiyoruz. Bu yıl BM Genel Kurulu'nda Biden ile orada yapacağım görüşmede bu konuları ele alacağız. Kosova'nın tanınması konusunda müşterek çalışma yürütelim. Bunu kendilerine teklif edeceğim.

"Azınlık felsefesini de kabul etmiyoruz"

Savunma Bakanım öyle bir haber çıktı ama gerçekle alakası yok diyor. Öyle bir yanlışın içine girmeleri onları zora sokar. Gereği neyse anında gereğini yaparız. Cenevre'deki toplantılarda Ersin Bey'in de dediği gibi eşit, egemen iki devletli çözümden bahsediyoruz. 40-50 senemizi onların söyledikleri ile geçirdik, netice alamadık. O devir bitti, kapandı. Azınlık felsefesini de kabul etmiyoruz. Öyle bir şey yok

"Adalet Divanı'nın ismini değiştirmesi lazım"

Adalet Divanı ile ilgili bu atılan adım, söylenen sözler bu konuda parti sözcümüzün açık, net, güzel bir açıklaması var. Adalet Divanı'nın ismini değiştirmesi lazım. Adalet Divanı ile uzaktan yakından alakası yok. Önce inanç özgürlüğü nedir bunları öğrenmesi lazım. Acaba kipayı takanlar için bu tür bir şeyler söyleyebilirler mi? Önce gitsinler kipa ile ilgili kararlarını da gözden geçirsinler.

"Taliban'ın işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değil"

Taliban'ın yaptığı açıklamada Türkiye'yi istemiyoruz açıklaması yok. Onlar kendilerine göre açıklama yapmış durumda. Bu konuda Türkiye'deki yönetimin ne konuda olduğunu Taliban gayet iyi biliyor. Türkiye yönetimi olarak bazı planlarımız var. Planlarımızın da gereğini yerine getiriyoruz. Gerek Dışişleri, gerekse şahsım olarak adımları atıp inşallah Taliban'la ne gibi görüşmeler yapacağız, nereye ulaşacağız bunun gayreti içindeyiz. Taliban'ın Afganistan'daki yaklaşımı bir müslümanın diğer müslümana yaklaşımı değildir.

Taliban'ın işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değildir. Bu işgal hareketini bırakması lazım. Bir an önce Afganistan'ın genelinde barışın egemen olduğunu dünyaya göstermek lazım

"Toplu mekânlarda maske ve mesafe kuralına çok dikkat etmemiz gerekiyor"

Vaka ve vefat sayıları arttı. Vaka sayıları 7 binleri yakaladı. Bu bizim için bir tehdittir. Toplu mekânlarda maske ve mesafe kuralına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aşılarımızı da yaptırmalıyız.''